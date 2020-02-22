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منوعات

شاهد مخلوق غريب بلا عيون يخرج من المحيط.. رأس دولفين وذيل ضفدع.. صور

السبت 22/فبراير/2020 - 05:26 ص
دولفين بذيل ضفدع..
دولفين بذيل ضفدع.. مخلوق غريب
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أثار مخلوق ضخم غريب غير معروف ماهيته حيرة ودهشة السكان المحليين في المكسيك بعد خروجه من المحيط الهادي ليعثروا عليه مستلقيًا على أحد الشواطئ.

 

تمدد مخلوق ضخم بلا عيون على شاطئ في المكسيك، غير معروف ماهيته أو ما يمكن أن يكون، إذ ظهر برأس الدلفين لكن ذيله مثل الشرغوف (فرخ الضفدع)، له أنياب حادة ومدببة ولا يملك عيونا.

 

مما أثار تكهنات أنه خرج من المياه العميقة للمحيط الهادي التي لا يخترقها أي ضوء ولا حاجة إلى عيون هناك، وقد عثر السكان المحليون على المخلوق الغريب على شاطئ ديستيلاديراس على ساحل المحيط الهادي في المكسيك وفقًا لصحيفة مترو.

 

 ولكن حتى الآن لم يتمكن أحد من التعرف عليه، ففي البداية اعتقد الناس أنه دلفينًا ميتًا حتى اقتربوا وأدركوا أنه شيء مختلف تمامًا، لم يستطع أي من السكان المحليين الذين قابلتهم وسائل الإعلام المحلية أن يتذكروا رؤيتهم لأي مخلوق شبيه من قبل.

 

مع ذلك ذكروا وجود منطقة بحرية في بويرتو فالارتا يزيد عمقها عن ألف متر، حيث تكهنوا أنه ربما كان المخلوق الغريب يعيش هناك.

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