شاهد.. فنانة شهيرة تقوم بحركة «غير لائقة» خلال مهرجان الفجيرة والكاميرات تلتقطها

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر مقطع فيديو صادم للفنانة السورية «سوزان نجم الدين» وصفوه بغير اللائق في مهرجان الفجيرة.

تعرضت الفنانة السورية لانتقادات واسعة وسخرية من رواد مواقع التواصل بعدما ظهرت وهي تخلع حذائها وتدلك قدميها خلال مهرجان الفجيرة في الإمارات.

كانت سوزان نجم الدين قد جلست في الصف الأول وهو ما جعلها ظاهرة متجلية للقطات الكاميرات المفاجئة، لكنها لم تأبه مما عرضها لموجة شديدة من السخرية.

حيث وضعت ساق على الأخر بعدما خلعت حذائها وبدأت في تدليك أصابع قدميها وهو ما وصفه البعض بالأمر "المقزز"، فيما وصفه آخرين بـ "غير لائق".

ظهرت بطلة مسلسل "نهاية رجل شجاع" في إطلالة جذابة بفستان أزرق مفتوح، لكن الإطلالة لم تبدو ساحرة جدًا بعد تدليك قدمها أمام الكاميرات.