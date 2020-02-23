هرد بإيدي الشمال.. محمد رمضان عقب اعتداء باسم سمرة عليه: ماكنش في وعيه

قال الفنان محمد رمضان، إن الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لـ باسم سمرة وهو يدفعه، لم يكن مقصودا وكان خلال فرح في الجيزة.





وأضاف رمضان خلال حلقة اليوم من برنامج «التاسعة» المذاع على «القناة الأولي بالتليفزيون المصري» والذي يقدمه الإعلامي «وائل الإبراشي»،: «ده كان فرح ابن واحد صاحبي في المنيب.. باسم أخويا وصاحبي بس ماكنش في وعيه».





وتابع رمضان: «باسم لو كان في وعيه كنت هرد بايدي الشمال على طول» ليعترض الإبراشي على الكلمة: «يعني ايه مش في الوعي باسم واعي جدا وقال مقصدتش».





وصمم رمضان على رأيه قائلا: « لو قال أنا مقصدش برضو عشان ماكنش في الوعي».





تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي انستجرام فيديو للفنان باسم سمرة وهو يتعدى على الفنان محمد رمضان خلال حضورهما حفل الزفاف، وكان الأخير يقدم فقرة غنائية.





وظهر باسم سمرة وهو يزيح محمد رمضان بعيدا عنه بطريقة غير لائقة، ولم تكن ردة فعل محمد رمضان سوى أنه تعجب من تصرف باسم سمرة غير المفهوم.





وعلق رواد انستجرام: "باسم سمرة قرفان من محمد رمضان كدة ليه".





وتصدر هاشتاج قاطعوا_محمد_رمضان، موقع التغريدات القصيرة تويتر، بعد قرار سلطة الطيران المدني المصري، بفصل الطيار أشرف أبو اليسر، نهائيًا، وأن القرار لا رجعة فيه، بعدما سمح للفنان محمد رمضان بالدخول إلى قمرة القيادة أثناء رحلة خاصة والتقاط مشاهد مصورة.



