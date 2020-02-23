AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

هرد بإيدي الشمال.. محمد رمضان عقب اعتداء باسم سمرة عليه: ماكنش في وعيه

الأحد 23/فبراير/2020 - 01:41 ص
باسم السمرة يضرب
باسم السمرة يضرب محمد رمضان
Advertisements
عبد الخالق صلاح
قال الفنان محمد رمضان، إن الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لـ باسم سمرة وهو يدفعه، لم يكن مقصودا وكان خلال فرح في الجيزة.

وأضاف رمضان خلال حلقة اليوم من برنامج «التاسعة» المذاع على «القناة الأولي بالتليفزيون المصري» والذي يقدمه الإعلامي «وائل الإبراشي»،: «ده كان فرح ابن واحد صاحبي في المنيب.. باسم أخويا وصاحبي بس ماكنش في وعيه».

وتابع رمضان: «باسم لو كان في وعيه كنت هرد بايدي الشمال على طول» ليعترض الإبراشي على الكلمة: «يعني ايه مش في الوعي باسم واعي جدا وقال مقصدتش».

وصمم رمضان على رأيه قائلا: « لو قال أنا مقصدش برضو عشان ماكنش في الوعي». 

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي انستجرام فيديو للفنان باسم سمرة وهو يتعدى على الفنان محمد رمضان خلال حضورهما حفل الزفاف، وكان الأخير يقدم فقرة غنائية. 

وظهر باسم سمرة وهو يزيح محمد رمضان بعيدا عنه بطريقة غير لائقة، ولم تكن ردة فعل محمد رمضان سوى أنه تعجب من تصرف باسم سمرة غير المفهوم. 

وعلق رواد انستجرام: "باسم سمرة قرفان من محمد رمضان كدة ليه". 

وتصدر هاشتاج قاطعوا_محمد_رمضان، موقع التغريدات القصيرة تويتر، بعد قرار سلطة الطيران المدني المصري، بفصل الطيار أشرف أبو اليسر، نهائيًا، وأن القرار لا رجعة فيه، بعدما سمح للفنان محمد رمضان بالدخول إلى قمرة القيادة أثناء رحلة خاصة والتقاط مشاهد مصورة. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

باسم سمرة يتعدى على محمد رمضان في حفل زفاف.. فيديو

أخبار الفن.. أحمد فلوكس يقدم هدية لـ منى فاروق.. وقضية نانسى عجرم تدخل منعطفا جديدا

تريند الفن.. باسم سمرة يتعدى على محمد رمضان في حفل زفاف.. أحمد فلوكس يقدم خدمة العمر لـ منى فاروق

هل تعمد ضرب محمد رمضان؟.. باسم سمرة يرد عبر صدى البلد

محمد رمضان يتجاهل باسم سمرة في رسالة جديدة لجمهوره

أخبار الفن.. باسم سمرة يكشف حقيقة ضرب محمد رمضان.. رقصة مثيرة لـ متحولة جنسيًا..مصطفى بسيط يحتفل بخطبته.. وحمو بيكا يتحدى هاني شاكر بأحدث أغانيه

ترشيحاتنا

فاجعة مأساوية في ستاد بايرن ميونخ.. تفاصيل

إمام عاشور: لم أقصد الاعتداء على وليد سليمان وما حدث نرفزة ملعب

تعليق هاني شاكر على إلغاء حفل محمد رمضان في السوبر المصري

بيراميدز يفاوض وليد سليمان .. اعرف التفاصيل

فتاة طوخ اتهمتهم باغتصابها.. إخلاء سبيل 4 شباب بالقليوبية.. اعرف السبب

زي القمر.. غادة عبدالرازق تشعل السوشيال بـ بلوزة أوف شولدر.. شاهد

AdvertisementS

دواء رخيص الثمن متواجد في مصر بكثرة يعالج فيروس كورونا.. تعرف عليه

أول قرار من الزمالك عقب قرارات لجنة الانضباط ضد مرتضى منصور واللاعبين

إيقاف كهربا حتي نهاية الموسم وشيكابالا 8 مباريات ومرتضى منصور 3

عاجل.. مرتضى منصور يعلن انسحاب الزمالك من الدوري ويتقدم ببلاغ لإلغاء اللجنة الخماسية

إذا لم تستح فافعل ما شئت.. تعليق ناري من وائل جمعة على قرارات لجنة الانضباط حول أحداث مباراة السوبر

3 أسباب وراء تأخر إعلان لجنة الانضباط عقوبات سوبر الأهلى والزمالك

انتظروا قرارات لجنة الانضباط.. أحمد موسى: لقاء قمة مع مرتضى منصور بعد قليل.. فيديو

شوفوا الأول.. أول تعليق من الهيئة الوطنية للإعلام علي ظهور محمد رمضان

مرتضى منصور : مصر كلها أهلي وزمالك

ننشر سبب عقوبة شيكابالا بالإيقاف 8 مباريات وكهربا لنهاية الموسم

شاهد.. رسالة مجلس أبوظبي الرياضي إلى ناديي الأهلي والزمالك عقب أحداث السوبر

5 مليون دولار.. إخواني منشق يكشف سر اعتزال المقاول محمد علي العمل السياسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اعتراض شديد اللهجة من تركي آل الشيخ على قرار إيقاف كهربا

أول تعليق من الزمالك على مشادات مباراة السوبر المصري

عقوبات علي اتحاد الكرة.. حيثيات حكم المحكمة الدولية بتغريم الإسماعيلي 20 مليون جنيه