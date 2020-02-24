لن تصدق قيمة الزيادة في أسبوع .. أسعار الذهب اليوم الاثنين 24-2-2020

أسعار الذهب

اليوم الاثنين 24-2-2020 في مصر، سجلت استقرارا نسبيا منذ الأمس ، وذلك في بداية تعاملات اليوم لجميع أعيرة الذهب بعد موجة الارتفاع التي شهدتها الأسعار خلال الأيام القليلة الماضية ، ووصل سعر جرام

عيار 21 إلى 705 جنيها بعد أن كان

سعر جرام الذهب

عيار 21

686 جنيها

الاثنين الماضي ،

ويقدم صدى البلد للقراء خدمة معرفة