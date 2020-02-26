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رياضة

موعد مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 10:16 ص
ريال مدريد ضد مانشستر
ريال مدريد ضد مانشستر سيتي
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إسراء أشرف
يخوض فريق ريال مدريد الإسباني، مواجهة من العيار الثقيل، عندما يستقبل مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي، اليوم، الأربعاء، بذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.


موعد مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا
تنطلق صافرة اللقاء بين الفريقين، في تمام العاشرة مساءً، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، معقل ريال مدريد، وتُنقل المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس 2" بتعليق عصام الشوالي.


وجاءت قائمة ريال مدريد كاملة، كالتالي:
كورتوا - أريولا - ألتوبي - كارفاخال - ميليتاو - راموس – فاران – مارسيلو - ميندي- كروس - مودريتش - كاسيميرو - فالفيردي - إيسكو - بنزيما - بيل - فاسكيز - يوفيتش - فينيسيوس.


وضمت قائمة مانشستر سيتي كلًا من:
إيديرسون - برافو - كارسون - ووكر - ستونز - زينتشينكو - لابورت - ميندي - كانسيلو - أوتاميندي - جارسيا - جوندوجان - رودريجو - دي بروين - برناردو - دافيد سيلفا - فرناندينيو - محرز - فودين - ستيرلينج - جيسوس - أجويرو.
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