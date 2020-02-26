يخوض فريق ريال مدريد الإسباني، مواجهة من العيار الثقيل، عندما يستقبل مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي، اليوم، الأربعاء، بذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.









موعد مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

تنطلق صافرة اللقاء بين الفريقين، في تمام العاشرة مساءً، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، معقل ريال مدريد، وتُنقل المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس 2" بتعليق عصام الشوالي.







