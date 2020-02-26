انطلاق منافسات بطولة كأس العالم للخماسي الحديث.. اليوم

تنطلق اليوم، الأربعاء منافسات اليوم الأول لبطولة كأس العالم للخماسي الحديث والتي تستضيفها مصر على ملاعب نادي بلاتينيوم والتي تستمر حتي الأول من مارس المقبل، والتي تبدأ بمنافسات السيدات.





وتبدأ المجموعة الأولى والثانية بمنافسات السباحة والتي تقام في حمام السباحة الاوليمبي، ثم تقام بعد ذلك منافسات السلاح وتختم منافسات اليوم بالليزر رن.





اما على صعيد منافسات المجموعة الثالثة فتبدأ بمنافسات السلاح ثم السباحة تليها الليزر رن.





ويشارك في البطولة 40 دولة أكدت مشاركتها حتى الآن بالبطولة وهي الأرجنتين، النمسا ‏، ‏بيلاروسيا، بلجيكا، البرازيل، بلغاريا، كندا، الصين، التشيك، الأكوادور، فنلندا ‏، ‏فرنسا، جورجيا، ألمانيا، بريطانيا، جواتيمالا، المجر، أيرلندا، إيطاليا، اليابان ‏، ‏كازاخستان، كوريا، لاتفيا، ليتوانيا، المكسيك، مولدوفا، هولندا، بولندا، البرتغال ‏، ‏روسيا، جنوب أفريقيا، أسبانيا، سويسرا، تركيا، أوكرانيا، أوزبكستان، أمريكا ‏، ‏نيجيريا، نيوزلندا، ومصر "البلد المضيف"، بمشاركة عدد 450 لاعبا ‏ولاعبة ‏وطاقم فنى وإدارى بالإضافة إلى طاقم من الاتحاد الدولى للعبة مكون من 23 ‏فردا على ‏رأسهم كلاوس شورمان رئيس الإتحاد الدولى، نائب الرئيس، شاينى فانج ‏سكرتير عام ‏الاتحاد الدولى.‏



