وجب طلاقها.. نحات سودانى: السياسة وباء على الفنانين السودانيين ..فيديو

قال النحات التشكيلى السودانى " عادل كبيبه " احد اهم الفنانين المشاركين بمعرض السمبوزيوم بمنتدى جامعة الاقصر الافريقي 2020 فى تصريح خاص " لصدى البلد " انه ترعرع فى اسرة فقيرة فى السودان ودرس بكلية الفنون الجميلة بالخرطوم وعمل بالسياسة لفترة ولكن سرعان من تركتها مشيرا الى ان الافكار الأيديولوجية والالتزام التنظيمي يتعارض مع حرية الفنان وهنا اكتسبت الفنان الذى بداخلى بدلا من السياسة قائلا : " فكان الطلاق بينى وبينها ".





وأضاف " عادل كبيبه " ان السياسة كانت وباء على الفنانين فى السودان فى العقود الاخيرة لانها كانت تقع تحت دائرة التشدد الدينى فى حرمه التشكيل مما تسببت فى ازمة حقيقة بيننا وبين السلطة ، و بسبب هذا التشدد وجب عليا الهجرة من السودان واكتسب خبراتى من الدول التى هاجرت اليها ، وكانت مصر هى ملاذنا والملجأ فاكتسبت الكثير من الحضارة المصرية ومن فنونها الشعبية .





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وعند سؤاله عن المدرسة التى ينتمى اليها قال " كبيبه " : انه يتنمى الي مدرسة " عادل كبيبه نفسه " فمنذ 25 عاما مازال يبحث عن اجابة لهذا السؤال الى من انتمى موضحا بانه رفض الثقافة الغربية واستجاب لثقافة الفنون الشعبية فكان يبحث فى داخلها عن الالوان والوسائط ويعيد الحوار معها مرة اخرى ليمزج بينها وبين العلوم الحديثة.





الجدير بالذكر ان فعاليات منتدى جامعة الأقصر الأفريقي 2020 انطلقت يوم 24 فبراير تحت رعاية الدكتورخالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر و الدكتور بدوي شحات، رئيس جامعة الأقصر، وبرئاسة الدكتور ربيع سلامة، عميد كلية الألسن .





ويتضمن المنتدى العديد من الأنشطة العلمية والثقافية والفنية و"معرض للفنون البصرية – مهرجان الأفلام القصيرة – سمبوزيوم – مهرجان المطبخ الأفريقي – المائدة المستديرة" بالإضافة إلى مؤتمر علمي دولي محكم وزيارات ميدانية حضارية ، حيث تستمر فعاليات المنتدى حتى الخميس 27 فبراير الجارى .





المنتدى يشارك فيه نحو 250 فنانا وعالما ومثقفا في شتى أنواع الفنون التشكيلية "جرافيك–تصوير-نحت" من 20 دولة من"أفريقيا واسيا وأوروبا".





ويقام على هامش المنتدى معرض الفنون البصرية والسمبوزيوم تحت عنوان التحاور الفني التشكيلي مع أفريقيا و الذى يستمر حتى الخميس 12 مارس المقبل.



