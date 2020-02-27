بورش تحاول تطوير أصوات محركات سياراتها الكهربائية عبر DSP Concepts

اشترت شركة بورش حصة في شركة DSP Concepts في وادي السيليكون، وهي شركة تتمتع بخبرة كبيرة في تطوير برامج معالجة الأصوات وخوارزميات الصوت.

في بيان رسمى للشركة ، قالت الشركة الألمانية أنها استثمرت 14.5 مليون دولار في الشركة كجزء من حملة تمويل جديدة للشركة مما أدى إلى زيادة إجمالي حجم الاستثمار في الشركة إلى أكثر من 25 مليون دولار، والشركات الأخرى التي استثمرت في الشركة هي MediaTek Ventures وBMW iVentures وInnovation Growth Ventures/Sony Innovation Fund وARM loT.

والجدير بالذكر أن شركة DSP Concepts تمتلك نظامًا أساسيًا لتطوير الصوت المتقدم تُطلق عليه اسم Audio Weaver وهو يوفر نظامًا أساسيًا لتطوير خوارزميات الصوت في المنزل، في حين أنه بالنسبة لبورش، فتسمح تقنيات DSP Concepts بضبط صوت سيارة تايكان سيدان الكهربائية بالكامل.

قال أوليفر سيفرت، نائب رئيس قسم تطوير الأجهزة الكهربائية والإلكترونية في بورش: "نحن جميعًا على دراية بأهمية صوت محرك الاحتراق الفريد في سيارات بورشه، ولقد نقلنا عنصر بورشه الأساسي هذا إلى مجموعة نقل الحركة الكهربائية مع أول سيارة رياضية كهربائية، وهي تايكان، حيث تتيح تقنيات "DSP Concepts" لمهندسينا صنع توقيع صوتي فريد من نوعه لسيارة بورش تايكان".

من جانبه، قال مؤسس ورئيس شركة DSP Concepts، شين بيكمان: "لقد توقفت عملية التطوير التي تنطوي على بيئة الصوت في التسعينيات، ومع ذلك، فإن التجارب الصوتية لم تكن حاسمة لنجاح منتجات تقنية مثل اليوم، حيث يعمل نظام Audio Weaver في الوقت الفعلى لتطوير وظائف تميز منتجاتهم عن تلك التي يقدمها المنافسون".