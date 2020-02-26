بورش 918 سبايدر تصل إلى سرعتها القصوى .. فيديو

أظهر مقطع فيديو لنسخة بيضاء اللون من بورش 918 سبايدر تتزين ببعض الأشرطة الحمراء في مركز كينيدي للفضاء، إطلاق العنان لها على الطريق الذي يبلغ طوله 3.7 كلم، وهو ما مكن السيارة الألمانية من بلوغ سرعة قصوى وصلت إلى 345 كلم، وربما لو كان الطريق أطول لربما وصلت إلى سرعة 352 كلم فى الساعة .

وعند مقارنة بورش 918 سبايدر بسيارات فائقة أخرى مثل ماكلارين P1 أو فيراري لافيراري، يجب أن نعلم أن السيارة الألمانية تتمتع بقوة أقل ولكنها أكثر رواجًا وأقل سعرًا في سوق السيارات الخارقة المستعملة، إلا أنها على الرغم من ذلك لا يمكن الاستهانة بها أبدًا خصوصًا في التسارع في خط مستقيم.





تستمد البورش قوتها من محرك هجين متطور، حيث نجد محرك V8 يتنفس طبيعيًا سعة 4.6 لتر إلى جانب محركين كهربائيين، ويستطيع محرك الاحتراق الداخلي بشكل منفرد توليد ما لا يقل عن 599 حصان عند 8,700 دورة في الدقيقة و540 نيوتن متر من عزم الدوران عند 6,700 دورة في الدقيقة.





الطاقة الكهربائية يتم توفيرها بواسطة محرك واحد على المحور الخلفي وأخر على المحور الأمامي، حيث يوفر الأول قوة 154 حصان، بينما يوفر الأخير قوة تبلغ 127 حصان، لتبلغ بذلك القوة الإجمالية للسيارة 875 حصان و1,280 نيوتن.متر من عزم الدوران.

تدعي بورش أن سيارتها الفائقة تبلغ سرعتها القصوى 345 كلم فى الساعة، وهو ما تم تحقيقه بالفعل كما يظهر في الفيديو المرفق، إلا أنه على الرغم من ذلك، فبعض الاختبارات السابقة فقد أظهرت أنه من الممكن تجاوز هذه السرعة.