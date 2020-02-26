AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

بورش 918 سبايدر تصل إلى سرعتها القصوى .. فيديو

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 08:31 ص
صدى البلد
Advertisements
كريم عاطف

أظهر مقطع فيديو لنسخة بيضاء اللون من بورش 918 سبايدر تتزين ببعض الأشرطة الحمراء في مركز كينيدي للفضاء، إطلاق العنان لها على الطريق الذي يبلغ طوله 3.7 كلم، وهو ما مكن السيارة الألمانية من بلوغ سرعة قصوى وصلت إلى 345 كلم، وربما لو كان الطريق أطول لربما وصلت إلى سرعة 352 كلم فى الساعة .

 

وعند مقارنة بورش 918 سبايدر بسيارات فائقة أخرى مثل ماكلارين P1 أو فيراري لافيراري، يجب أن نعلم أن السيارة الألمانية تتمتع بقوة أقل ولكنها أكثر رواجًا وأقل سعرًا في سوق السيارات الخارقة المستعملة، إلا أنها على الرغم من ذلك لا يمكن الاستهانة بها أبدًا خصوصًا في التسارع في خط مستقيم.


تستمد البورش قوتها من محرك هجين متطور، حيث نجد محرك V8 يتنفس طبيعيًا سعة 4.6 لتر إلى جانب محركين كهربائيين، ويستطيع محرك الاحتراق الداخلي بشكل منفرد توليد ما لا يقل عن 599 حصان عند 8,700 دورة في الدقيقة و540 نيوتن متر من عزم الدوران عند 6,700 دورة في الدقيقة.


الطاقة الكهربائية يتم توفيرها بواسطة محرك واحد على المحور الخلفي وأخر على المحور الأمامي، حيث يوفر الأول قوة 154 حصان، بينما يوفر الأخير قوة تبلغ 127 حصان، لتبلغ بذلك القوة الإجمالية للسيارة 875 حصان و1,280 نيوتن.متر من عزم الدوران.

 

تدعي بورش أن سيارتها الفائقة تبلغ سرعتها القصوى 345 كلم فى الساعة، وهو ما تم تحقيقه بالفعل كما يظهر في الفيديو المرفق، إلا أنه على الرغم من ذلك، فبعض الاختبارات السابقة فقد أظهرت أنه من الممكن تجاوز هذه السرعة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بورش 911 GT2 RS معدلة تنجح في الوصول إلى سرعة لم تتخيلها..فيديو

18 سيارة إطفاء لإخماد حريقين في مصنعين بالعاشر من رمضان

مصرع شخص في حادث تصادم سيارة مع موتوسيكل بأسيوط

القبض على مسجل خطر سرق سيارة صحفي بعد 15 يوما في مطروح

الدفع بـ 50 سيارة شفط.. محافظ الجيزة يكلف بعدم مغادرة الشوارع قبل رفع تراكمات مياه الأمطار

للإنفاق على المخدرات.. سائق يسرق أموال من سيارة بمنشأة ناصر

ترشيحاتنا

أودي تعرض سيارتها في هذه الجامعة بحضور الطلاب.. صور

لا ترميها .. فائدة غير متوقعة لتناول حرير الذرة

هل العمرة المهداة من شركة لشخص مقبولة؟

القبس: حسني مبارك سيظل دائمًا الرئيس الذي أحبه الكويتيون

جماهير الترجي التونسي تصل القاهرة لـ دعم الفريق قبل مواجهة الزمالك.. فيديو

لا أبغي تصفيقاً من مؤيديه.. دعاء فاروق ترثي مبارك عبر إنستجرام

AdvertisementS

صدى البلد يكشف حقيقة التعدي على «عبد الله جمعة» نجم الزمالك

عروس تفسخ خطبتها قبل ساعات من الزفاف

أخبار الرياضة.. تحطيم سيارة إمام عاشور لاعب الزمالك.. حقيقة التعدي على عبدالله جمعة.. رسالة من شوبير لـ اتحاد الكرة

قتل زوجته بعد اكتشاف ممارستها الرذيلة مع والده بجواره على الفراش.. والأب يشترك في الجريمة خشية فضح العلاقة

من قرأ هذه السورة كل ليلة وقاه الله الفقر وجلب له الرزق

ردها كان صدمة.. أب يبلغ الشرطة عن ابنته للقبض عليها في المدرسة

مش هتصدق.. نوع مهمل من التوابل يعمل على تحسن الهضم وتعزيز صحة الدماغ

بشرى سارة.. اكتشاف لقاح جديد يدمر كورونا

آخر حوار أجراه حسني مبارك قبل التنحي.. صورة وقصتها

شوبير يكشف سر وصول بعثة صن داونز قبل مواجهة الأهلي بـ 4 أيام.. ونصيحة فايلر للاعبين

حسن المستكاوي: هتافات جماهير الأهلي استفزت شيكابالا في السوبر المصري.. وكهربا يستحق العقوبة

رسالة شديدة اللهجة من شوبير لـ اتحاد الكرة بشأن عقوبات مباراة القمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أهم مواصفات وأسعار كيا سيلتوس 2020 قبل نزولها مصر.. صور

أودي تعرض سيارتها في هذه الجامعة بحضور الطلاب.. صور

دراجة باتمان البخارية في فيلمه الجديد.. صور