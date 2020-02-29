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برلمان

مقترح برلماني بوضع استراتيجية عربية موحدة لمنع انتشار كورونا

السبت 29/فبراير/2020 - 01:11 م
صدى البلد
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فريدة محمد
وجهت النائبة إيفلين متى بطرس، عضو مجلس النواب، اليوم، السبت، مقترحًا برلمانيًا إلى رئيس الوزراء، ووزيري الخارجية والصحة، بوضع استراتيجية عربية موحدة لمنع تفشي فيروس كورونا بعد انتشاره في عدد من الدول العربية.

وقالت النائبة، إنه مع استمرار تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا في عدد من الدول العربية بالارتفاع، تزامنًا مع تزايد عدد المصابين حول العالم، أصبح لزامًا وضروريًا على الدول العربية الأعضاء في مجلس وزراء الصحة العرب، اتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة انتشار الفيروس إلى باقي الدول العربية التي لم يصل إليها بعد.

وأضافت: "كما أصبح لزامًا تعزيز التعاون بين الدول العربية من أجل الاتفاق على تنفيذ إجراءات مشتركة للعمل على منع انتقال الفيروس، والعمل على تنسيق وتبادل المعلومات حول الفيروس".

ودعت مصر باعتبارها عضوا في مجلس وزراء الصحة العرب، أن تتبنى مقترحًا وعرضه على المجلس في أول اجتماع له، وهو الاتفاق على وضع استراتيجية عربية موحدة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

ولفتت إلى أن أهمية هذا المقترح، تكمن في ظل ضعف الجهود والإمكانيات لدى بعض الدول العربية، فضلًا عن عدم قدرة بعض الحكومات العربية على اتخاذ إجراءات احترازية قوية.
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