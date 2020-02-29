بعد إطلاقها من فيسبوك.. تعرف على هواتف تشغيل صور 3D





أعلنت شركة فيسبوك أنها قامت بتطوير خاصية تحول الصور التى تعمل بتقنية 2D إلى صور بتقنية 3D ة "3D Photos ، كما قامت بطرح هذه الخاصية على العديد من هواتف أيفون وأندرويد.





وتسمى الخاصية 3D Photos أو صور 3D ، وكانت تعمل على الهواتف من فئة Flagship والتى تعمل بإمكانات متطورة جدا ، أو أجهزة الكمبيوتر المتطورة.





وستعمل خاصية 3D Photos على هواتف أيفون بداية من iPhone 7 إلى الأحدث، اما بالنسبة لهواتف الأندرويد فستعمل على هواتف الفئة المتوسطة والتى تحتوى على إمكانات كاميرا جيدة تمكنها من تشغيل الخاصية الجديدة، مثل Samsung Galaxy A7 و Huawei Y9 و Xiaomi Redmi Note 5 و Oppo F9 وغيرها.





وذكر موقع Business Insider أن شركة فيسبوك تحاول تعزيز مكانتها كشركة رائدة في استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى، حيث أعلنت العام الماضى عن مجموعة من الأبحاث التى تشمل التعلم الآلى و استخدام الروبوتات، في محاولة للمنافسة مع شركات أخرى مثل أبل و جوجل.





و تقنية 3D هى تقنية تعمل على عرض الصور أو العناصر في نموذج يبدو فعليا على شكل هيكل معين، بحيث تتضمن أبعاده العرض، والارتفاع، والعمق، وتعمل على جعل الصور ثلاثية الأبعاد تفاعلية، بحيث يشعر المستخدمون بأنهم يحاكون المشهد، وهو ما يسمى بالواقع الافتراضى.



