تطبيقات خبيثة امسحها من موبايلك الأندرويد.. ستخترق حسابك على فيسبوك‎

لطالما يبتكر المخترقون "الهاكرز" عدة طرق مختلفة للإيقاع بضحاياهم والسيطرة على حساباتهم المختلفة، وذلك من أجل إبتزازهم جراء بياناتهم ومعلوماتهم الشخصية، أو سرقة أموالهم البنكية، ويبدو أن هذه المرة الأمر فى غاية الصعوبة بعدما تبين تواجد عدى تطبيقات خبيثة تسهل عملية الاختراق.





وفقًا لموقع فون آرينا التقنى، اكتشف فريق تريند مايكرو لأمن المعلومات أن هناك تطبيقات خبيثة على متجر جوجل بلاي الشهير بها أكثر من 3000 ملف خبيث لإختراق حساب الفيسبوك الخاص من خلالها، ولسوء الحظ أن تلك التطبيقات تم تحميلها أكثر من 470 ألف مرة.





وبعد إبلاغ جوجل بشكل رسمى وقيامها بحذف تلك التطبيقات نهائيًا من على متجرها، إلا أن هناك العديد من أجهزة أندرويد التى لازالت تستخدم تلك التطبيقات دون أن تدرى، ويوميًا يتم إختراق حسابات الفيسبوك عليها للوصول للمعلومات الشخصية والمساومة عليها.





وطالب فون آرينا مستخدمي أجهزة أندرويد بالتأني أولًا قبل تنزيل أى تطبيق ومتابعة التقييمات والتعليقات عليه وفى حالة تواجد علامة حمراء يجب الابتعاد عنه فورًا، لأنه فى تلك الحالة يكون تطبيق خبيث وسيخترق حساباتك على جوجل وفيسبوك فور سماحك له بالتحميل.





وللأسف لن يتمكن صاحب الجهاز المخترق من معرفة ذلك، لأن تلك التطبيقات الخبيثة تقوم بتعطيل حماية جوجل ذاتيًا حتى تظل مختبئة، وهو ما حدث بالفعل مع العديد من المستخدمين فى دول، اليايان، إسرائيل، الولايات المتحدة الأمريكية، تايوان، الهند، تايلاند.





ونستعرض فى تلك الصورة أشهر تلك التطبيقات الخبيثة، وكم عدد المرات التي تم تحميلها من قبل الضحايا من أصحاب الهواتف والأجهزة العاملة بنظام أندرويد.



