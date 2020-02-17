5 خطوات لحمايتك من الاختراق عبر WhatsApp.. تعرف عليها









كشفت تطبيق المراسلات الفورية "واتساب" عن بعض الخطوات التي يمكن لمستخدمي نظام "أندرويد" و "آي أو إس" تطبيقها في سبيل توفير أقصى حماية ممكنة لهم من الهجمات الإلكترونية والرسائل الضارة "سبام".





وحسب صحيفة "ديلي إكسبرس" البريطانية، قال التطبيق المملوك لشركة "فيسبوك" الأمريكية، إنه يجب تفعيل خاصية التحقق من خطوتين Two-Step Verification، والتي توفر حماية جيدة عبر طلب رقم تعريف شخصي مكون من 6 أرقام عند إعادة تعيين حساب واتساب والتحقق منه، وهو الأمر الذي سيمنع القراصنة من الوصول إلى الحساب أو سرقة بيانات ذاكرة الهاتف SIM.





الخطوة الثانية هي الحرص على تحديث خصوصية الحساب الخاص بالمستخدم بشكل متواصل، حيث يتيح "واتس آب" للمستخدمين إمكانية تحديد رؤية معلوماتهم وملفاتهم الشخصية لبعضهم البعض، كما يمكن تفعيل خاصية آخر ظهور Last Seen وتقييد الوصول إلى صورة الحساب والحالة.





أما الخطوة الثالثة فهي تنظيم إعدادات الخصوصية للمجموعات، حيث يمكن للمستخدم التحكم في آلية إضافته لأحد مجموعات الدردشة وهو الأمر الذي يترك حرية اختيار المجموعة التي يريد الانضمام إليها.





الخطوة الرابعة هي تشفير التطبيق عبر استخدام بصمة الإصبع أو الوجه وذلك لإضافة حماية جيدة للحساب، وهذه الخاصة متوفرة لدى مستخدمي "أندرويد" و"آي أو إس" في هواتف آيفون.





والخطوة الخامسة هي تحديث التطبيق بانتظام، حيث أعلن "واتس آب" أنه يحرص باستمرار على تحسين خدمته للمستخدمين، فالعديد من التحديثات تشتمل على ميزات أمان جديدة ومحسّنة.



