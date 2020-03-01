كريم قاسم يروي كواليس مشهد الضفادع في مملكة إبليس

كشف كريم قاسم عن أصعب المشاهد التي واجهته في مسلسل "مملكة إبليس" الذي عرض منه ١٥ حلقة على إحدى المنصات الإلكترونية.

وقال لـ "صدى البلد" إن مشهد الضفادع وهي تحيط من كل مكان، كان من أصعب المشاهد لأن التعامل معها صعب جدا، مشيرا إلى أن هناك ضفدعا كان ميتا على كتفه وأمسكه بيده، ولكنه كان سيتقيأ بسببه وظل يغسل يده لمدة يومين.

وكشف عن مشهد آخر عندما كان يخلع ملابسه في الشارع في أحد المشاهد وكان الجو باردا جدا، وتسبب ذلك في مرضه.

مسلسل مملكة إبليس يعتمد على فانتازيا شعبية من خلال أحداث خيالية ليس لها علاقة بالواقع داخل حارة شعبية.

المسلسل من تأليف محمد أمين راضى وإخراج أحمد خالد موسى وبطولة كريم قاسم، أحمد داود، محمود الليثي، صبري فواز، غادة عادل، سلوى خطاب، رانيا يوسف، خالد أنور، أسماء جلال، إيمان العاصي.