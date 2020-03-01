شاهد.. ماذا فعلت دينا الشربيني مع جمهور عمرو دياب

حرصت دينا الشربيني على التواجد فى حفل الهضبة عمرو دياب الذي أقيم أمس السبت فى مركز المنارة، والتقطت الكثير من الصور مع جمهور الهضبة.

ونشر برنامج آراب وود، لحظات إقبال جمهور الهضبة عليها لالتقاط صور سيلفي معها وهو ما استجابت له بشكل كبير.

وغنى الهضبة معظم أغاني ألبومه الجديد وهي "حلوة البدايات" التي بدأ بها الحفل، واستكمل بأغاني: "سهران، ومهرجان، وجامدة بس، وجميلة، وهيعيش يفتكرني، وبالضحكة دي، وأول يوم في البعد، وبحبه، ومكانك في قلبي، وروح، وزي مانتي، وقدام مرايتها، ويوم تلات، وعم الطبيب".

وحرص الهضبة على تحية الجمهور وأبدى سعادته لحفظهم كلمات جميع الأغاني وترديدها معه، خاصة أغنية "عم الطبيب" ليمازحهم عمرو دياب قائلا: "والله انا مبسوط بيكوا دي كلماتها صعبة وكتيرة".





وحرص الهضبة خلال الحفل على تقديم صناع ألبومه ومنهم الشاعر تامر حسين والملحن عزيز الشافعي وأحمد المالكي وصابر كمال والموزع نادر حمدي ، وحرص على توجيه تحية لأحمد زغلول مؤلف وملحن أغنية روح قائلا : أحمد زغلول صديقي وعشرة عمري وطلع فنان كبير.





كما مجه تحية خاصة للشاعر تامر حسين صاحب نصيب الأسد في كلمات الألبوم، وكذلك الملحن والشاعر عزيز الشافعي ملحن يوم تلات وكذلك زي ما انتي وعدد من أغنيات الألبوم.





وفاجأ الهضبة جمهوره عندما أعلن اهداء ألبومه سهران الي روح الفنان الراحل عزت أبو عوف.

ويعد هذا الحفل الجماهيري الأول لعمرو دياب في القاهرة الذي يحتفل من خلاله بألبومه الجديد "سهران"، والذي يتكون من 16 أغنية وهم: "عم الطبيب، وأول يوم في البعد، وبحبه، وبالضحكة دي، وجميلة، وهيعيش يفتكرني، ومهرجان، ومكانك في قلبي، وقدام مرايتها، ورح، وسهران، وياروقانك، ويوم تلات، وزي مانتي"، تعاون فيهم مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين أبرزهم أيمن بهجت قمر وتامر حسين وصابر كمال وعمرو مصطفى وعزيز الشافعي ومحمد يحيى وطارق مدكور ورامي سمير وأسامة الهندي ونادر حمدي، وشهد الألبوم مفاجأة بتعاونه لأول مره مع ابنته جانا والتي شاركت في غناء وتلحين أغنية "جميلة"، وكذلك تعاون أحمد زغلول مدير أعمال عمرو دياب في الألبوم بأغنية من كلماته وألحانه وهي "روح".