AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

شاهد.. ملخص وأهداف تعادل مانشستر يونايتد مع إيفرتون

الأحد 01/مارس/2020 - 06:18 م
لقطة من مباراة مانشستر
لقطة من مباراة مانشستر يونايتد وايفرتون
Advertisements
القسم الرياضي
حسم التعادل الإيجابي مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون بنتيجة 1-1 ، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب جوديسون بارك، ضمن منافسات الجولة الـ 28، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

تقدم فريق إيفرتون مبكرا  في الشوط الأول عن طريق لاعبه دومينيك كالفيرت في الدقيقة الثالثة من المباراة.

وفي الدقيقة 31، نجح برونو فرنانديز في إدراك التعادل لفريق مانشستر يونايتد.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 42 متأخرًا بفارق 3 نقاط عن تشيلسي الذي يحتل المركز الرابع، بينما يتواجد إيفرتون في المركز الـ11 برصيد 37 نقطة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الدوري الإنجليزي.. إيفرتون يواصل صحوته مع أنشيلوتي بالفوز على نيوكاسل

إيفرتون يهزم كريستال بالاس بثلاثية في الدوري الإنجليزي.. فيديو

مانشستر يونايتد يتقدم على واتفورد بهدف في الشوط الأول بـ الدوري الإنجليزي

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدفي صلاح وماني اليوم

الدوري الإنجليزي| توتنهام يستقبل ولفرهامبتون.. ومان يونايتد ضيفا على إيفرتون

في الشوط الأول .. تعادل إيجابي بين مانشستر يونايتد وإيفرتون بـ الدوري الإنجليزي

ترشيحاتنا

الرسالة التى أبهرت العالم.. وصية السلطان قابوس بمتحف عُمان تجذب آلاف الزوار

غرفة مركزية وحجر صحي.. السيسي يستعرض سيناريوهات التعامل مع فيروس كورونا

شاهد.. رجال المفرقعات بوزارة الداخلية يفجرون عبوتين ناسفتين بإحدى الطرق الحديثة

الخارجية: إثيوبيا تعمدت إعاقة مفاوضات سد النهضة وتتنصل من التزاماتها وتشوه الحقائق

تريند الفن | انتحار كارول سماحة .. وحقيقة إصابة عادل إمام بـ فيروس كورونا

التجميد مستمر .. فرمان سويسري جديد يعمق جراح كهربا فى الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اللواء محمود توفيق يلتقي 7 وزراء داخلية عرب ويؤكد: ضرورة مجابهة الفكر المتطرف.. صور

بفستان وردي.. دينا كرزون تخضع لجلسة تصوير بعد خطبتها

إلى حيث يأخذك الحنين.. سوق مطرح بسلطنة عمان نافذة تراثية تعانق البحر ..صور