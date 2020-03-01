شاهد.. ملخص وأهداف تعادل مانشستر يونايتد مع إيفرتون

حسم التعادل الإيجابي مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون بنتيجة 1-1 ، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب جوديسون بارك، ضمن منافسات الجولة الـ 28، من مسابقة الدوري الإنجليزي.





تقدم فريق إيفرتون مبكرا في الشوط الأول عن طريق لاعبه دومينيك كالفيرت في الدقيقة الثالثة من المباراة.





وفي الدقيقة 31، نجح برونو فرنانديز في إدراك التعادل لفريق مانشستر يونايتد.



