احذروا منهم.. فيروس كورونا يصيب الرجال أكثر من النساء

آثار فيروس كورونا الذي نشأ في الصين، الخوف والقلق في جميع أنحاء العالم. ولكن بينما نجح الفيروس الجديد في تجنب مجموعة مستضعفة، وهم الأطفال يبدو أنه يشكل تهديدًا خاصًا للبالغين في منتصف العمر وكبار السن ، وخاصة الرجال.





ونشر المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أكبر تحليل لحالات الإصابة بفيروس كورونا حتى الآن. على الرغم من إصابة الرجال والنساء بأعداد متساوية تقريبًا ، وجد الباحثون أن معدل الوفيات بين الرجال كان 2.8 بالمائة ، مقارنة بـ 1.7 بالمائة بين النساء وفقال " nytimes

تم استخلاص الأرقام من سجلات المرضى الطبية ، وقد لا تعكس العينة بشكل كامل نطاق تفشي المرض. لكن التفاوت قد شوهد في الماضي.





أظهرت دراسة نشر في دورية حوليات الطب الباطني أن عدد النساء المصابات بالسارس في هونغ كونغ عام 2003 كان أكبر من عدد الرجال ، ولكن معدل الوفيات بين الرجال كان أعلى بنسبة 50٪. وعندما يتعلق الأمر بتكوين استجابة مناعية ضد العدوى ، فإن الرجال هم الجنس الأضعف.

وقالت صبرا كلاين ، عالمة تدرس الاختلافات الجنسية في الإصابات الفيروسية واستجابات التطعيم في كلية جونز هوبكنز بلومبرج للصحة العامة: "هذا نمط رأيناه مع العديد من الإصابات الفيروسية في الجهاز التنفسي - يمكن أن يكون للرجال نتائج أسوأ" ، وأضافت أن النساء يقاتلنهن بشكل أفضل.

تنتج النساء أيضًا استجابات مناعية أقوى بعد التطعيمات ، كما عززت استجابات المناعة المناعية ، التي تحمي البالغين من مسببات الأمراض التي يتعرضون لها كأطفال.