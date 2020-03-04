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تكنولوجيا

واتساب يختبر ميزة جديدة لحماية مستخدميه

الأربعاء 04/مارس/2020 - 07:17 م
واتساب
واتساب
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شيماء عبد المنعم
تعمل خدمة واتساب "WhatsApp"، حاليا على حماية الرسائل المنسوخة احتياطيا في جوجل درايف "Google Drive" عبر كلمة مرور، بحسب ما ذكره موقع "androidpolice" التقني.

وبالتأكيد قد أحسست بصعوبة الموقف عند التبديل من هاتف إلى آخر، وتكمن الصعوبة الأكبر على سبيل المثال عندما تقوم بإعداد تطبيق التراسل الفوري "واتساب"، حيث هنا يلزمك الكثير، مثل تشغيل النسخ الاحتياطي المحلي أو تمكين عمليات التحميل السحابي على "جوجل درايف"، والأهم من ذلك، استعادة النسخ الاحتياطية، وإلا فسوف تفقد أحدث رسائلك.

وعند النظر لذلك من الناحية الأمنية، تعد هذه النسخ الاحتياطية كابوسا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وهذا يأتي على عكس الرسائل التي ترسلها وتستقبلها، فهذه النسخ غير مشفرة، عموما هذا على وشك التغير، حيث تختبر واتساب الآن ميزة حماية النسخ الاحتياطية السحابية الخاصة بها بكلمة مرور.

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ولا تزال هذه الميزة المهمة قيد التطوير، وبمجرد تفعيلها للجميع، ستتمكن من تشغيلها من خلال الانتقال إلى إعدادات واتساب ومن ثم الدردشة "Chat"، ثم إلى النسخ الاحتياطي "Chat backup"، من هناك سيتم عرض خيار جديد في القائمة يحمل اسم “Password Protected Backups”، كما هو موضح في لقطات الشاشة التى نشرها موقع "WABetaInfo".

ومع ظهور هذا الخيار الجديد في النسخة التجريبية لتطبيق المراسلة "واتساب"، يعني ذلك قرب موعد الإطلاق الرسمي لجميع المستخدمين، ومع ذلك، من الممكن أن لا نراها خلال المرحلة الراهنة، وهذا ما تعودنا عليه في العديد من المميزات في نسخ اختبار سابقة.
Image result for WhatsApp is working on password-protected Google Drive backups
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