واتساب يختبر ميزة جديدة لحماية مستخدميه

واتساب " تعمل خدمة WhatsApp "، حاليا على حماية الرسائل المنسوخة احتياطيا في جوجل درايف " Google Drive " عبر كلمة مرور، بحسب ما ذكره موقع "androidpolice" التقني.





جوجل درايف"، والأهم من ذلك، استعادة النسخ الاحتياطية، وإلا فسوف تفقد أحدث رسائلك. وبالتأكيد قد أحسست بصعوبة الموقف عند التبديل من هاتف إلى آخر، وتكمن الصعوبة الأكبر على سبيل المثال عندما تقوم بإعداد تطبيق التراسل الفوري " واتساب "، حيث هنا يلزمك الكثير، مثل تشغيل النسخ الاحتياطي المحلي أو تمكين عمليات التحميل السحابي على "درايف"، والأهم من ذلك، استعادة النسخ الاحتياطية، وإلا فسوف تفقد أحدث رسائلك.





وعند النظر لذلك من الناحية الأمنية، تعد هذه النسخ الاحتياطية كابوسا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وهذا يأتي على عكس الرسائل التي ترسلها وتستقبلها، فهذه النسخ غير مشفرة، عموما هذا على وشك التغير، حيث تختبر واتساب الآن ميزة حماية النسخ الاحتياطية السحابية الخاصة بها بكلمة مرور.





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واتساب ومن ثم الدردشة "Chat"، ثم إلى النسخ الاحتياطي "Chat backup"، من هناك سيتم عرض خيار جديد في القائمة يحمل اسم “Password Protected Backups”، كما هو موضح في لقطات الشاشة التى نشرها موقع "WABetaInfo". ولا تزال هذه الميزة المهمة قيد التطوير، وبمجرد تفعيلها للجميع، ستتمكن من تشغيلها من خلال الانتقال إلى إعداداتومن ثم الدردشة "Chat"، ثم إلى النسخ الاحتياطي "Chat backup"، من هناك سيتم عرض خيار جديد في القائمة يحمل اسم “Password Protected Backups”، كما هو موضح في لقطات الشاشة التى نشرها موقع "WABetaInfo".



