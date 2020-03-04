AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

حكم من أطال الركوع برهة لكي يلحق المصلي الركعة .. أمين الفتوى يجيب

الأربعاء 04/مارس/2020 - 06:02 م
حكم من أطال الركوع
حكم من أطال الركوع برهة لكي يلحق آخر الركعة
Advertisements
محمود ضاحي
ورد سؤال للشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، من سائل يقول" زميل في العمل كان يؤمنا في صلاة الظهر ثم أخبرنا بعد الصلاة أنه أثناء الركوع في الركعة الثالثة أطال برهة لكي يلحق زميل آخر لنا الركعة، فهل هذا صحيح؟.

 أجاب أمين الفتوى، خلال فيديو له، أن الإطالة لو كانت بسيطة لا يلحظها المأموم فلا بأس في ذلك والصلاة صحيحة، لكن لو أطال إطالة كبيرة يتأذى بها من معه في الصلاة فهو فعل غير مطلوب ولا يجوز أن يفعله.

وأوضح : هو يطيل إذا علم ان الناس لا مشكلة لديهم في الإطالة في الصلاة والركوع، لكن لو استاء أحد من الاطالة بعد الصلاة فعليه أن يلتزم ومن يأتي للصلاة يصل ما يلحقه، فعلى الإمام ألا يرهق الآخرين ويحملهم ما لا يطيقون.

وفي سياق متصل، نوه الشيخ على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن دخول وقت الصلاة شرط لأدائها، فإن أدَّاها المسلم في وقتها المحدد فقد برئت ذمته، وهذا من المقرر شرعًا.

وأضاف "فخر"، خلال فتوى مسجلة له، فى إجابته عن سؤال مضمونه (للأسف أتأخر في صلاة بعض الفروض بسبب ظروف العمل فما الحكم؟)، أنه إذا طالما أديت الصلاة قبل خروج وقتها؛ فلا حرج عليك في ذلك.

واستند أمين الفتوى في إجابته بما ورد في الحديث الصحيح من أن سيدنا جبريل عليه السلام نزل على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ليعلمه مواقيت الصلاة فكان فى اليوم الأول يصلى معه فى أول الوقت وفى اليوم الثانى يصلى فى آخر وقت الصلاة حتى يعلمنا أن ما بين الأذان ونهاية الوقت هو وقت صالح لأن نؤدي الصلاة فيه، حتى إذا كنت تؤدي الصلاة فى آخر وقتها فلا مانع من ذلك.


ونوه: "عليك أن تحاول على قدر الإمكان أن تصلى الصلاة فى أول وقتها لأفضلية هذا، ولكن إذا ما كنت ليس لديك وقت فحاول حتى أن تصلى الصلاة فى آخر وقتها ولا تخرجها عن وقتها إلا للعذر المقبول".


ومن جانبه، ألمح الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه يجوز تأخير الصلاة لرعاية أطفال رضع؛ بشرط أدائها قبل خروج وقتها.

وأضاف «شلبي» فى إجابته عن سؤال: «ما حكم تأخير الصلاة لرعاية أطفال رضع؟» أن سيدنا جبريل –عليه السلام- أتى إلى النبى– صلى الله عليه وسلم- فى يومين متتابعين، فى اليوم الأول صلى بالنبي الصلاة في أول وقتها وفى اليوم الثاني صلاها فى آخر وقتها، ثم قال يا محمد: "الصلاة ما بين هذين الوقتين".



واستشهد على جواز تأخير الصلاة عن وقتها للضروة بما ورد عن أبى موسى – رضي الله عنه- «أن النبى – صلى الله عليه وسلم- أَتَاهُ سَائِلٌ يَسْأَلُهُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا، وَأَمَرَ بِلَالًا فَأَقَامَ الْفَجْرَ حِينَ انْشَقَّ الْفَجْرُ، وَالنَّاسُ لَا يَكَادُ يَعْرِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الظُّهْرَ حِينَ زَالَت الشَّمْسُ، وَالْقَائِلُ يَقُولُ: انْتَصَفَ النَّهَارُ أَوْ لَمْ؟ وَكَانَ أَعْلَمَ مِنْهُمْ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْمَغْرِبَ حِينَ وَقَبَت الشَّمْسُ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، ثُمَّ أَخَّرَ الْفَجْرَ مِنَ الْغَدِ حَتَّى انْصَرَفَ مِنْهَا...»، رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَمُسْلِمٌ، وَأَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيُّ.

واختتم أن هذه المسألة تأتى قياسًا على الحديث الذى رواه أَبِي قَتَادَةَ – رضى الله عنه- قَالَ: «ذَكَرُوا لِلنَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَوْمَهُمْ عَنِ الصَّلَاةِ ، فَقَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ، إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي الْيَقَظَةِ، فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا».

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حكم أدء صلاة العصر مع الجماعة بنية الظهر | دار الإفتاء توضح

أمين الفتوى: يجوز للمأموم صلاة الظهر وراء إمام يصلي العصر

هل يجوز الدخول في الصلاة بنية الظهر خلف جماعة يصلون العصر.. عالم أزهري يجيب

حكم تأخير الصلاة بعذر وبدون.. الإفتاء توضح.. فيديو

كيف أعوض صلاة الفجر بعد طلوع الشمس.. أمين الفتوى يجيب

هل يأثم من أخر الصلاة عن أول وقتها ومات قبل أدائها.. تعرف على رد الإفتاء

ترشيحاتنا

بملابس شفافة.. منى ممدوح تغضب الجمهور بهذه الاطلالة

بـ بنطلون جلد.. إنجي المقدم تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

الحمراء مفيدة للقلب.. والخضراء تحارب السرطان.. اعرف فائدة الخضروات والفواكه من لونها

بعد ظهوره بصورة ياسمين عبد العزيز وحبيبها.. استخدامات غير متوقعة للفازلين الأحمر

17 جنيها في يومين.. ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم الاربعاء

3 معلومات صادمة عن ملعب إياب الأهلي وصن داونز

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحمراء مفيدة للقلب.. والخضراء تحارب السرطان.. اعرف فائدة الخضروات والفواكه من لونها

بعد غياب عن السوشيال ميديا.. إيمى سمير غانم تخطف الانظار

بـ حمالات رفيعة.. زوجة تامر حسنى تثير الجدل بإطلالة غريبة