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فن

أحمد السقا يثير الجدل بظهوره بـ تاتو مرسوم على رقبته.. شاهد

الخميس 05/مارس/2020 - 07:20 ص
السقا
السقا
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مصطفى كرم
شارك الفنان أحمد السقا جمهوره بصورة جديدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام من كواليس فيلمه الجديد "العنكبوت".

وظهر أحمد السقا بالصورة على رقبته رسمة تاتو على شكل العنكبوت، ولقيت ردودًا واسعة من متابعيه وجاءت بين "منور يا سقا" و " ان شاء الله الفيلم يكسر الدنيا" و "منور يا عنكبوت".

يذكر أن أحمد السقا انتهى من تصوير بعض مشاهد فيلم العنكبوت بمدينة الأقصر مؤخرًا، ويكمل تصوير المشاهد المتبقية له منها في القاهرة.

فيلم "العنكبوت"، تدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق وهو من بطولة منى زكى، وظافر العابدين ومحمد لطفي والفنان أحمد فؤاد سليم ويسرا اللوزي وريم مصطفى وزكي فطين عبد الوهاب.

وكانت آخر أعمال السقا السينمائية فيلم "هروب اضطراري" مع أمير كرارة وغادة عادل، وخاض سباق الدراما الرمضاني من خلال مسلسل ولد غلابة وشاركته البطولة مي عمر ومحمد ممدوح

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