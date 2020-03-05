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أخبار العالم

كورونا تمنع رئيس أركان جيش الاحتلال من السفر لـ أمريكا

الخميس 05/مارس/2020 - 08:41 ص
بسبب كورونا.. رئيس
بسبب كورونا.. رئيس أركان الاحتلال يمنع من السفر لـ أمريكا
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سمر صالح
قرر رئيس اركان الاحتلال أفيف كوخافي تأجيل زيارته الى الولايات المتحدة الامريكية بسبب فيروس كورونا.

وأفاد الناطق بلسان جيش الاحتلال انه "بتنسيق مع وزارة الصحة وبناءً على التوصية القاضية بتجنب السفر إلى الخارج قدر المستطاع تقرر تأجيل زيارة رئيس الأركان إلى الولايات المتحدة والتي كان مخطط لها لـ لأسبوع المقبل إلى موعد آخر".

وقررت الولايات المتحدة الامريكية واسرائيل إيقاف تمرين "جونيفر كوبرا" المشترك بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال أنه "نظرا لتقييم الوضع في ظل تفشي فيروس كورونا وبتنسيق مع القيادة الأوروبية للجيش الأمريكي تقرر خلال حديث مشترك بين رئيس الأركان وقائد EUCOM وقف التمرين".

وكان التمرين بدأ قبل ايام ويجمع جيش الاحتلال والقيادة الأوروبية للجيش الأمريكي بمشاركة أكثر من ٦٠٠ جندي من القيادة الأوروبية والذين وصلوا من ألمانيا والولايات المتحدة.

وكان من المقرر انتهاء التمرين يوم 13 مارس الجاري.






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