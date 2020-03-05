AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

رغم أزماته المتتالية.. محمد رمضان يواصل إثارة متابعيه عبر «إنستجرام».. شاهد

الخميس 05/مارس/2020 - 11:35 ص
صدى البلد
Advertisements
منار نور
نشر الفنان محمد رمضان، مقطع فيديو جديدا له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام". 

وظهر محمد رمضان في مقطع الفيديو، وهو يستعرض سيارته الجديدة وسط عدد من محبيه لالتقاط الصور السيلفي معلقا: "ثقة في الله نجاح". 

ويواصل الفنان محمد رمضان تصدر لائحة الأكثر تداولا بموقع "يوتيوب" بكليب أغنية "إنت جدع" بعد مرور 3 أيام على طرحها باحتلالها المركز الخامس.

وهذه الأغنية هي الأولى بعد أزمات محمد رمضان الأخيرة مع الطيار المفصول، والفنان باسم سمرة، ومطعم البرنس، ونقيب الموسيقيين هاني شاكر.

وتقول كلمات الأغنية: "إنت جدع.. أيوه جدع .. حبي ليكوا مبدأ.. نجاحي بيكوا صدق.. انتوا ليا وانا ليكو.. طب يلا بينا نبدأ.. رقصني بيها تانجو.. اديني شوب مانجو".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد سخريته من الطيار المفصول.. محمد رمضان يواصل إثارة الجدل بفيديو جديد

محمد رمضان يطرح برومو أغنيته الجديدة شوب مانجو.. فيديو

زين.. مولود جديد في أسرة محمد رمضان

شاهد.. محمد رمضان يتناول الملوخية في إمبابة

بعد أزمتي باسم سمرة والبرنس.. محمد رمضان يطرح أغنية إنت جدع .. فيديو

بعد ساعات من طرحها.. انت جدع لـ محمد رمضان تحقق نصف مليون مشاهدة

ترشيحاتنا

وزيرة الأولمبياد تحسم الجدل حول تأجيل طوكيو 2020

فى ذكرى ميلاد سامية جمال .. اسمها الحقيقى وعدد زيجاتها وقصة وفاتها

رسميا.. الإعلان عن مرسيدس E-Class 2021 الجديدة كليا.. صور

مصاب واحد.. الوزراء يفجر مفاجأة بشأن آخر تطورات كورونا في مصر.. فيديو

رغم أزماته المتتالية.. محمد رمضان يواصل إثارة متابعيه عبر «إنستجرام».. شاهد

بـ بالطو جلد ... سلمى أبوضيف تخطف الأنظار بإطلالة غير تقليدية فى لندن

AdvertisementS

24 ساعة فضائح.. قصة حب ياسمين عبدالعزيز.. وطليقة خالد عليش

صور جديدة من حفل زفاف ابنة مدحت شلبي وشيرين وجدي

تعرف على سن ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي الحقيقي

مش بحس برجولة.. مليكة قصة أشهر شيميل فى الدقى لممارسة الدعارة مقابل 8 دولارات للدقيقة

الصحة الكويتية: لا توجد أي إصابات بفيروس كورونا بين أبناء الجالية المصرية

تحرك عاجل من البرلمان بشأن عودة المصريين إلى الكويت

تريند الفن.. فضائح ياسمين عبد العزيز وخالد عليش.. بوس وأحضان شيرين لـ حسام حبيب بعد الحبس

أخبار التوك شو.. أحمد موسى يكشف ما حدث مع عشماوي قبل تنفيذ حكم الإعدام بدقائق.. حسن شاكوش يطلق أولى أغانيه الوطنية

حقيقة إصابة امرأة بفيروس كورونا.. «صحة أسوان» ترد

كورونا ينقسم إلى نوع أشد فتكا.. ويمكنه الانتشار في البول والبراز أو الغازات

سد النهضة محور مباحثات وزير الخارجية مع السفراء الأفارقة بالقاهرة اليوم

محتشمة وأنيقة .. 15 صورة تكشف إطلالات ابنة ماجد المصرى فى عيد ميلادها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا.. الإعلان عن مرسيدس E-Class 2021 الجديدة كليا.. صور

الكورنتينة.. أقدم حجر صحى في مصر .. تعرف عليها

بفستان أنيق .. يارا تخطف الأنظار بإطلالة جذابة فى دبي