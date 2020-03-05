رغم أزماته المتتالية.. محمد رمضان يواصل إثارة متابعيه عبر «إنستجرام».. شاهد





وظهر محمد رمضان في مقطع الفيديو، وهو يستعرض سيارته الجديدة وسط عدد من محبيه لالتقاط الصور السيلفي معلقا: "ثقة في الله نجاح".





ويواصل الفنان محمد رمضان تصدر لائحة الأكثر تداولا بموقع "يوتيوب" بكليب أغنية "إنت جدع" بعد مرور 3 أيام على طرحها باحتلالها المركز الخامس.

وهذه الأغنية هي الأولى بعد أزمات محمد رمضان الأخيرة مع الطيار المفصول، والفنان باسم سمرة، ومطعم البرنس، ونقيب الموسيقيين هاني شاكر.

وتقول كلمات الأغنية: "إنت جدع.. أيوه جدع .. حبي ليكوا مبدأ.. نجاحي بيكوا صدق.. انتوا ليا وانا ليكو.. طب يلا بينا نبدأ.. رقصني بيها تانجو.. اديني شوب مانجو".





نشر الفنان محمد رمضان، مقطع فيديو جديدا له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".