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تعليم

منصورة موتورسبورت.. فريق طلابي يخترع سيارة هجينة فى مصر

الخميس 05/مارس/2020 - 04:36 م
فريق منصورة موتورسبورت
فريق منصورة موتورسبورت
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همت الحسينى
لفت فريق متميز من طلاب جامعة المنصورة والذى أطلق على نفسه اسم فريق «منصورة موتورسبورت» الأنظار باختراع سيارة هجينة لها طابعها المميز.

وسوف يشارك للمرة الرابعة على التوالى فى مسابقة Formula Student UKالتى يتم تنظيمها بشكل سنوى على حلبة «سلفرستون» البريطانية.

وتقول نورهان قايد طالبة بتجارة المنصورة وإحدى أعضاء الفريق " على مدار السنوات الماضية شارك الفريق فى بعض المسابقات العالمية بسيارات تم تصميمها على يد طلاب من كليات الهندسة جامعة المنصورة وتصنيعها محليا بأيدى مصرية واستطاع الفريق تحقيق المراكز المتقدمة فى السباقات الماضية والحصول على مراكز فى الترتيب العام بين ما يقرب من 140 جامعة دولية تشارك فى كل عام. ويستعد الفريق للمشاركة بسيارة جديدة، بعد أن تعلم الفريق من السيارات التى تمت صناعتها فى الأعوام الماضية'.

وأضافت: "يقوم الفريق فى الوقت الحالى من الانتهاء من اللمسات النهائية على السيارة التى من المقرر أن تشارك هذا العام. وقد بدأ نشاط الفريق منذ عام 2013 على يد مجموعة من طلاب كلية الهندسة فى جامعة المنصورة ومنذ ذلك الحين يقوم الفريق بتصميم وصناعة السيارة للمشاركة فى المسابقات المختلفة مثل مسابقات سيارات الطاقة الشمسية والهجينة والسيارات الكهربائية، والتى اقتصرت فى الأعوام الأولى على المشاركة فى Formula Student Uk بالتصميم النظرى فقط للسيارة وليس بنائها الكامل".

وواصلت قائلة "تنقسم مسابقة Formula Student Uk إلى مرحلتين بالأولى منها يقوم كل فريق بعرض سيارته وحساب تكلفتها وتصميمها ومواصفاتها، وبناء على تقييم السيارة قد يتم قبولها فى المرحلة الثانية والتى تضم بعض اختبارات الأمان والمواصفات الفنية، وسباق على الحلبة نفسها تحت ظروف قاسية. وبحساب مجموع النقاط فى كلتا المرحلتين يحصل الفريق على مركزه فى الترتيب العام. ويتكون فريق جامعة المنصورة من 75 طلابا من كل من كليات الهندسة والتجارة والطب والطب البيطرى ويشرف على الفريق أحد أعضاء هيئة التدريس فى كلية الهندسة. وقد تلقى الفريق منذ إنشائه الدعم من مجموعة من الشركات المهتمة برياضة السيارات وبصناعة السيارات والمعدات والتطوير الالكترونى وعلاوة على الدعم الذى تلقاه الفريق من جامعة المنصورة".

وتؤكد على أن أعضاء الفريق هدفهم ليس المشاركة فى المسابقة فقط والسفر وتمثيل مصر فى الخارج بل هدفنا هو الارتقاء بصناعة السيارات المصرية فنحن نتعلم كل عام أكثر من العام السابق، والهدف هو أن نتعلم فى النهاية كيف نصنع سيارة ذات إمكانيات جيدة وبتكلفة بسيطة ففى هذا العام تم التركيز على كون السيارة اكثر ثباتا وأعلى سرعة من ممن تم تصنيعهم من قبل فهذا هو الطريق الصحيح». و يهدف الفريق هذا العام للوصول إلى نطاق المراكز العشرة الأولى، مستفيدا من تميز السيارات المصرية كونها منخفضة التكلفة وخفة الوزن ومطابقة معايير السلامة.

وأشارت "سينافس الفريق أكثر من ١٢٠ جامعة اجنبية علي مستوي العالم ، و يستعد الفريق هذا العام للمنافسة على المراكز المتقدمة في المسابقة، حيث قام بتطوير وتحسين أداء السيارة للمشاركة لهذا العام لتصبح السيارة المشاركة هذا العام أخف وأكثر ثباتًا وسرعة ".
منصورة موتورسبورت.. فريق طلابي يخترع سيارة هجينة فى مصر
منصورة موتورسبورت.. فريق طلابي يخترع سيارة هجينة فى مصر
منصورة موتورسبورت.. فريق طلابي يخترع سيارة هجينة فى مصر
منصورة موتورسبورت.. فريق طلابي يخترع سيارة هجينة فى مصر
منصورة موتورسبورت.. فريق طلابي يخترع سيارة هجينة فى مصر
منصورة موتورسبورت.. فريق طلابي يخترع سيارة هجينة فى مصر
منصورة موتورسبورت.. فريق طلابي يخترع سيارة هجينة فى مصر
منصورة موتورسبورت.. فريق طلابي يخترع سيارة هجينة فى مصر
منصورة موتورسبورت.. فريق طلابي يخترع سيارة هجينة فى مصر
منصورة موتورسبورت.. فريق طلابي يخترع سيارة هجينة فى مصر
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