صرح طبي عملاق.. صدى البلد داخل أول مستشفى مجهز للحيوانات الأليفة بجامعة بنها.. شاهد

الرفق بالحيوان من أهم الخصال التي يتحلى بها المسلم، كما أنه مظهر من مظاهر الإنسانية العظيمة ووجه من وجوه الرحمة والإحسان.





وقد وضع الإسلام قواعد للتعامل مع الحيوانات لأنه دينُ الرحمة والرفق، ووردَ في السنةِ نصوص تنص على الرفق بالحيوان، فهي كائناتٌ سخرها الله للمنفعةِ والفائدة، وقد نهى الله والرسول عن تعذيبها وضربها أو حبسها وحرمانها من الطعام والشراب، بل حثّ على إطعامها ورعايتها وتنظيفها وإعطائها حقها.





الحيوانات كانت ومازالت تحتل مكانةً في حياة الكثير، خاصة فى الريف المصرى والقرى، حيث يستخدمها البعض في التنقلِ يركب على ظهورها ويأكل من لحومها ويستخدم شعرها أو صوفها للتدفئة، أو أن تكون حيواناتٍ مدللةً تُربى في المنازل، وأكدت الكثير من القوانين على مبدأ الرفق بالحيوان والنظرة التي ينظرها الإنسان إليه.





وأعلنت كلية الطب البيطرى بمشتهر جامعة بنها عن إنشاء أول مستشفى بيطرى لطب وجراحة الحيوانات الأليفة لخدمة أهالى المحافظة والمحافظات المجاورة بأسعار رمزية.





وتعد كلية الطب البيطرى بمشتهر جامعة بنها هى أول كلية تم اعتمادها من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، وثانى كلية معتمدة على مستوى قطاع كليات الطب البيطرى بالجامعات المصرية، وتضم 21 قسما علميا وتسعى لأن تقدم خريجا قادرا على تقديم خدمات بيطرية متميزة، فضلا عن إضافة برامج جديدة طبقا لاحتياجات سوق العمل.





المستشفى الجديد ملحق بالمستشفى التعليمي البيطري بالكلية لتقديم جميع الخدمات البيطرية لكل مربي الحيوانات الأليفة، خاصة أن القليوبية تتميز بطابعها الريفى.





ويعد المستشفى الأول من نوعها بالدلتا في هذا التخصص، ويتم حاليا إنشاء فرع جديد له على مستوى أكبر بفرع الجامعة بالعبور.





ويستقبل المستشفى يوميا أكثر من 10 حالات بالرغم من مرور مدة قصيرة على افتتاحه من قبل الدكتور جمال السعيد، رئيس الجامعة.





ويقع المستشفى على مساحة 500 متر مربع تقريبا، ويضم 4 عيادات باطنة وجراحة وولادة وأمراض معدية لتغطي كل التخصصات العلمية في طب الحيوانات الأليفة.





ويأتي ذلك في إطار حرص الكلية على الابتكار في إدخال برنامج جديد لتوفير مزيد من فرص العمل للطلاب وربطهم باحتياجات السوق الفعلية، حيث بدأت فكرة إنشاء مستشفى الحيوانات الأليفة لخدمة الطلبة الدارسين بالفرقة الثانية ببرنامج طب وجراحة الحيوانات الأليفة وهو برنامج جديد.





وقال الدكتور حسام فؤاد، وكيل كلية الطب البيطري لشئون التعليم والطلاب، إن المستشفى التعليمي البيطري بالكلية مقسم إلى 4 أجزاء، وهي حيوانات كبيرة وخيول ودواجن وحيوانات أليفة، وتم إنشاء مستشفى متخصص لها بالكلية لخدمة المواطنين من مربي الحيوانات الأليفة بأسعار مخفضة وعلى يد نخبة من الأساتذة المتخصصين، بالإضافة إلى القيمة العلمية بتدريب الطلاب وخلق مزيد من فرص العمل.





وقال الدكتور محمد محمدى غانم، عميد الكلية، إن الدكتور جمال السعيد، رئيس الجامعة، وافق على تخصيص 100 متر لإنشاء مستشفى بيطري للحيوانات الأليفة بفرع الجامعة بالعبور، وتم الانتهاء من التصميم النهائي له، وبه مكان مخصص كفندق ملحق بحكم قرب المكان من المطار، فمن المقرر استضافة الحيوانات الأليفة التي يسافر أصحابها إلى الخارج لحين عودتهم واستلامها مرة أخرى.





وأضاف أنه تم استحداث برنامج جديد وهو" تميز طب وجراحة الحيوانات المنزلية الأليفة"، والذى تم اعتماده من لجنة القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات، ويهدف إلى تخريج أطباء بيطريين ذوي مهارات مميزة فى كيفية تشخيص وعلاج الأمراض التى تصيب هذه الحيوانات، وكذلك وضع برامج تحصينات لحماية أفراد الأسرة من الأمراض التى تنتقل إليهم، فضلا عن تنمية مهارات الخريجين لإجراء جراحات تجميل للحيوانات واستخدام الأجهزة الحديثة فى متابعة الحمل وإنتاج سلالات عالية الجودة.





وأكد أن كلية الطب البيطرى لها دور كبير فى خدمة المجتمع المحلي، حيث يتم تنظيم قوافل بيطرية بصفة مستمرة يشارك فيها أعضاء هيئة التدريس والأطباء بالمستشفى البيطرى التعليمى والطلاب، وتقوم هذه القوافل بالكشف على الحالات وتقديم العلاج لها بالمجان، كما تضمن القوافل أيضا تنظيم لقاءات من خلال أساتذة قسم الأمراض المشتركة لتوعية المواطنين بالأمراض التى يمكن أن تنتقل من الحيوان إلى الإنسان، مشيرا إلى هناك أكثر من 200 مرض مشترك بين الإنسان والحيوان، منها الحمى القلاعية والبروسيلا، بالإضافة إلى الأمراض التي تنتقل عن طريق الغذاء.