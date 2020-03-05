مشاهير من بلدي..الدكتور جابر جاد.. رئيس جامعة القاهرة ومؤسس كلية التجارة والاقتصاد ببغداد

شاء القدر أن يتعاقب علي رئاسة جامعة القاهرة عالما يحملان نفس الاسم "جابر جاد " ولهما نفس الشهرة والتخصص فأما الأول والأسبق فهو الدكتور "جابر جاد عبدالرحمن" ، وهو الرئيس رقم 11 لجامعة القاهرة ،وقد تولي رئاسة الجامعة في الفترة من 25 سبتمبر 1969 والذي صادف نفس يوم مولده وعيد ميلاده " 25 سبتمبر " حتي 24 سبتمبر 1971.





والرئيس الثاني لجامعة القاهرة والذي يحمل نفس الإسم هو الدكتور "جابر جاد نصار" أستاذ القانون الدستوري والرئيس السابق لـ" جامعة القاهرة ، والذي تولى رئاستها عام 2013 وهو الرئيس رقم 24 للجامعة.





ولد الدكتور جابر جاد عبدالرحمن بقرية دماص التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف في 25 سبتمبر 1910.

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وبعد ان اكمل جابر جاد دراسته الثانوية التحق بكلية الحقوق في جامعة القاهرة وحصل على شهادة الليسانس في الحقوق بمرتبة الشرف الأولى سنة 1934.





كما حصل على دبلوم الدراسات العليا فى القانون الخاص عام 1935 ودبلوم القانون العام 1936 .وفي سنة 1939 حصل على شهادة الدكتوراه وكان عمره 29 عاما.





وتدرج الدكتور جابر جاد فى وظائف هيئة التدريس بكلية الحقوق الى ان عين استاذا للقانون ورئيسا لقسم القانون الدولى ، وانتدبته وزارة المعارف "التربية " في العراق ليكون استاذا للقانون الدولى الخاص والاقتصاد السياسى بكلية الحقوق في بغداد ولم تكن هناك جامعة في العراق بل بضعة كليات اقدمها كلية الحقوق التي تأسست عام 1908 وقد أسهم الدكتور جابر جاد عبد الرحمن فى إنشاء " كلية التجارة والاقتصاد" ببغداد ثم اختير ليكون عميدا لها للفترة منذ عام 1945 حتي عام 1952 .

ثم عاد الى القاهرة وعين أستاذا ورئيسا لقسم الاقتصاد عام 1953 حتي 1954، ثم أستاذا ورئيسا لقسم القانون الدولى بجامعة عين شمس 1954-1956، واستاذا للقانون الخاص ورئيسا لقسم القانون الدولى بجامعة القاهرة 1956 حتي عام 1962، وعميدا لكلية الحقوق جامعة القاهرة 1962، إلى أن تم تعيينه في منصب "مدير" جامعة القاهرة وفقا للمسمى الوظيفي آنذاك.من الفترة 25 سبتمبر 1969 حتي 24 سبتمبر 1971 ، ثم عين أستاذا غير متفرغ بكلية الحقوق جامعة القاهرة وعضوا في مجلس بجامعة القاهرة .

وشارك الدكتور جابر جاد فى نشاط العديد من الجمعيات والهيئات العلمية فى مصر والخارج فكان رئيسا " للجمعية المصرية للتعاون الدولى" ونائبا لرئيس الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع وعضوا في المجلس الأعلى للفنون والآداب والعلوم الاجتماعية وعضوا للمجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون وعضوا لمجلس الادارة للعديد من مراكز البحوث والمراكز العلمية وكان مستشارا للتعاون فى جامعة الدول العربية ثم تولى مديرا لمركز التدريب التعاونى بها.

للدكتور جابر جاد عبدالرحمن العديد من المؤلفات منها كتابه الموسوعي :" القانون الدولي الخاص " بثلاثة اجزاء وقد طبع في بغداد والقاهرة بين 1947 و1962 عدة طبعات .ومن كتبه :"وجيز الدكتور جابر جاد عبد الرحمن في البنيان التعاوني " طبع في جامعة القاهرة 1975 .وله ايضا كتاب :"اقتصاديات التعاون " وكتب أخرى .

وحصل على جائزة عيد العلم الأولى عن كتابه «اقتصاديات التعاون»، بعدما عمل مديرا لمركز التدريب التعاوني بجامعة الدول العربية.





توفى الدكتور جابر جاد إلي رحمه الله فى 18 نوفمبر سنة 1973 .





ويحكى أبناء قريته "دلاص " والتي يوجد بها أقدم مئذنة إسلامية منذ العصر الفاطمي علي مستوي محافظة بني سويف أنه كان بحق العالم الإنسان حيث أن مكتبه كان مفتوحًا لأبناء قريته ولا يدخر جهدا لخدمة أبناء قريته وتدين محافظة بني سويف له بالفضل في إنشاء جامعة القاهرة فرع بني سويف وخلده الدكتور إيهاب إسماعيل في لوحة من الرخام في مدخل كلية العلوم بجامعة بني سويف . وخلد اسمه علي مدرسة ثانوية تحمل اسمه حتي اليوم بمدينة ناصر هي مدرسة جابر جاد الثانوية بناصر.