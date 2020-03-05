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فن

توقعات بتأجيل أو إلغاء مهرجان كان السينمائي الدولي 2020

الخميس 05/مارس/2020 - 04:24 م
سبايك لى
سبايك لى
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محمد نبيل

تواجه الحكومة الفرنسية تحديا كبيرا مع تفشى فيروس كورونا داخل الجمهورية، حيث من المتوقع الإعلان عن تأجيل الدورة المقبلة لمهرجان كان السينمائي الدولي والمقرر إقامته خلال شهر مايو المقبل، بعدا تم الإعلان عن حظر التجمعات حرصا على الصحة العامة.


يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلن أكثر من مهرجان سينمائي حول العالم تأجيل فعالياته، وعلى رأسهم مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، التي كان مُزمعًا إقامت دورته الأولى في مدينة جدة التاريخية، في الفترة من 12 إلى 21 مارس الجارى.


المهرجان الفرنسى العريق كان قد أعلن فى وقت سابق أن المخرج والكاتب والمنتج الأمريكى سبايك لى هو رئيس لجنة تحكيم دورته الـ 73 التى تقام في مدينة كان من 12 مايو و حتي 23 من الشهر نفسه.


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