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رسلان: الموقف السوداني في مفاوضات سد النهضة يحمل علامات استفهام

الخميس 05/مارس/2020 - 09:25 م
سد النهضة
سد النهضة
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هاني حسين
قال هاني رسلان مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن الموقف السوداني في ملف مفاوضات سد النهضة يحمل علامات استفهام كثيرة.

وأضاف  رسلان  في  حواره مع الإعلامي حمدي رزق  في برنامج " نظرة "  المذاع على قناة " صدى البلد"، أنه في احد الاجتماعات والمفاوضات تم الاتفاق على 3 قواعد رئيسية في ملء وتشغيل سد النهضة.

وتابع :" مصر قامت بالتوقيع على هذا الاتفاق  والسودان لم توقع لأن إثيوبيا لم توقع ايضا"، مضيفا:"  ورد في بيان الخزانة الأمريكية ان الصيغة متوازنة تحقق العدالة للأطراف الثلاثة".

وأكمل هاني رسلان:"  الوفد الفني المصري قدم اداء رفيع المستوى في مفاوضات  سد النهضة وعارض بكامل الحجج القانونية والفنية التي تقلل الضرر على مصر وتوفر لإثيوبيا ما تريد توليده من طاقة".

ولفت إلى أن  الطرف الإثيوبي ليس لديه حجة او دفاع علمي أو فني أو استناد من المواثيق الدولية وقرر أن يتغيب عن اجتماعات واشنطن وترك الميدان وهرب من الساحة".
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