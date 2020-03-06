تطورات في الانتحار الجماعي لطالبات الإعدادية بالشرقية.. تفاصيل

أكدت تحريات رجال مباحث مركز أبوكبير بمحافظة الشرقية عن وجود حالة من التفكك الأسري للطالبات الثلاث اللاتي انتحرن بتناول حبوب الغلال القاتلة .

تبين ان الطالبة الاولي وتدعي "بسنت" 14 عاما تعاني من أزمة نفسية بسبب انفصال والدها عن والدتها وتناولت نصف حبة الغلال وتوفيت علي الفور ، و"إيمان" تعاني من البخل الشديد لوالدها وتناولت ربع حبه غلال وتوفيت ثاني يوم داخل العناية المركزة بمستشفي الزقازيق العام، و"شاهندة" والتي توفيت في الساعات الأولي من صباح اليوم تعاني من تناول والدها المواد المُخدرة مما جعلهم يتفقن على التخلص من حياتهم.





تلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد ورود بلاغ باستقبال مستشفى الزقازيق الجامعي كلا من "بسنت.إ" 14 عاما طالبة بالصف الثاني الإعدادي و"إيمان.م" 15 عاما طالبة بالصف الثالث الإعدادي و"شاهندا م م"، 15 عاما، طالبة بالصف الثالث الإعدادي مقيمات بقرية طوخ القراموص وتوفيت الأولى وبعد عدة ساعات توفيت الثانية فجر أمس، وتوفيت الثالثة اليوم نتيجة تناولهم حبوب الغلال.

فيما تم تشكيل فريق بحث من رجال مباحث مركز أبو كبير وتبين مرورهن بأزمة نفسية سيئة واتفاقهن علي الانتحار.







تم التحفظ على الجثث بمشرحة مستشفي الزقازيق الجامعي وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1726 إداري مركز شرطة أبو كبير وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق