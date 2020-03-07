AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

طلاب إعلام الأزهر يطلقون مبادرة لمكافحة الاكتئاب بمشروع تخرجهم

السبت 07/مارس/2020 - 04:10 م
إعلام الأزهر
إعلام الأزهر
Advertisements
كريم ناصر
يُعد الاكتئاب من أكثر الأمراض انتشارًا بين البشر، سواء كانت أمراض نفسية أم جسدية، وهو ثاني أخطر مرض بعد السرطان، ويؤثر الاكتئاب على طريقة التفكير والتصرف، وعادةً لا يستطيع الأشخاص المصابون بهذا المرض، الاستمرار بممارسة حياتهم الطبيعية، فالاكتئاب يسبب لهم شعورا بانعدام أية رغبة في الحياة.

وفي ضوء ذلك أطلق مجموعة من طلاب كلية الإعلام جامعة الأزهر مشروع تخرجهم بعنوان "Out of Mood"، لمكافحة الاكتئاب وتعريف الناس معنى الاكتئاب وحالاته، وتقديم نوع من الاختبارات النفسية بحيث أن المريض، يعلم تشخيص حالته وعلى هذا الأساس، يتم وضع برامج العلاج.

ويهدف الطلاب في مشروع تخرجهم الى رفع وعي الناس بخطورة الاضطرابات النفسية، وأنها على نفس درجة خطورة الأمراض العضوية مثل السرطان والفيروسات.

وأطلق طلاب إعلام الأزهر الحملة بشعار "عشانك أنا موجود"، لتوعية أكبر عدد ممكن من الناس ومشاركتهم آلامهم ومساعدتهم وتحقيق دور إيجابي في المجتمع، وحتي يعلم من يعانون من أعراض الاكتئاب " أن عشانه إحنا موجودين".
 
ويشارك في مشروع التخرج الطالب (أحمد الغرباوي، أحمد أبوطالب، أحمد صالح، أحمد فوزي، أحمد المنسي، سمير يونس، إيهاب ضياء، محمد صلاح، محمد سامي، عمر الشحري، شريف حمدي) مشرف المشروع الدكتور أحمد عبده، وإشراف عام الدكتور محمد فؤاد، ورئيس قسم العلاقات العامة الدكتور رمضان ابراهيم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السرطان و القلب.. استشاري نفسي يكشف 6 أمراض تسبب الاكتئاب

لا تستغنى عنها.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول قشور الليمون؟

جامعة حلوان فى أسبوع... تنظيم حملات توعوية ضد فيروس كورونا.. البحث العلمي تدعم مشروع تطبيقات الغزل في الموضة لطلاب التطبيقية.. افتتاح نموذج محاكاة البورصة المصرية

طلاب إعلام القاهرة يطلقون حملة للتوعية بمتلازمة داون

ترشيحاتنا

إجراءات احترازية.. آخر تطورات حالة 12 مصابا بفيروس كورونا فى الأقصر.. تفاصيل

تريند الفن.. الجثة متعفنة.. تطور مفاجئ في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم.. نجم مسرح مصر يحرج هاني شاكر

فرصة لا تضيع.. بادجي يرفض التسجيل وملخص أحداث الشوط الأول بين الأهلي وصن داونز

بعد طرحها عالميا.. مصر تنتظر نيسان صني 2020 nissan sunny الشكل الجديد.. صور

منى فاروق تتجاوز محنتها برقصة على أغنية لـ محمد رمضان.. شاهد

الفاتيكان يعلن مفاجأة عن البابا فرانسيس وكورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تهدد الأرواح بانتشار الفيروسات.. تلال القمامة تحاصر شوارع الوسطاني بدمياط

أسعار سوزوكي اليوم في مصر بعد التخفيضات الأخيرة.. صور

سفن الحملة الفرنسية الغارقة في نيل قنا.. أبناء البارود يطالبون بإخراجها: شاهدنا بقايا منها تحت الماء