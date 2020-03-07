طلاب إعلام الأزهر يطلقون مبادرة لمكافحة الاكتئاب بمشروع تخرجهم

يُعد الاكتئاب من أكثر الأمراض انتشارًا بين البشر، سواء كانت أمراض نفسية أم جسدية، وهو ثاني أخطر مرض بعد السرطان، ويؤثر الاكتئاب على طريقة التفكير والتصرف، وعادةً لا يستطيع الأشخاص المصابون بهذا المرض، الاستمرار بممارسة حياتهم الطبيعية، فالاكتئاب يسبب لهم شعورا بانعدام أية رغبة في الحياة.





وفي ضوء ذلك أطلق مجموعة من طلاب كلية الإعلام جامعة الأزهر مشروع تخرجهم بعنوان "Out of Mood"، لمكافحة الاكتئاب وتعريف الناس معنى الاكتئاب وحالاته، وتقديم نوع من الاختبارات النفسية بحيث أن المريض، يعلم تشخيص حالته وعلى هذا الأساس، يتم وضع برامج العلاج.





ويهدف الطلاب في مشروع تخرجهم الى رفع وعي الناس بخطورة الاضطرابات النفسية، وأنها على نفس درجة خطورة الأمراض العضوية مثل السرطان والفيروسات.





وأطلق طلاب إعلام الأزهر الحملة بشعار "عشانك أنا موجود"، لتوعية أكبر عدد ممكن من الناس ومشاركتهم آلامهم ومساعدتهم وتحقيق دور إيجابي في المجتمع، وحتي يعلم من يعانون من أعراض الاكتئاب " أن عشانه إحنا موجودين".

ويشارك في مشروع التخرج الطالب (أحمد الغرباوي، أحمد أبوطالب، أحمد صالح، أحمد فوزي، أحمد المنسي، سمير يونس، إيهاب ضياء، محمد صلاح، محمد سامي، عمر الشحري، شريف حمدي) مشرف المشروع الدكتور أحمد عبده، وإشراف عام الدكتور محمد فؤاد، ورئيس قسم العلاقات العامة الدكتور رمضان ابراهيم.