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تعليم

افتتاح معرض سوق الخير بـ تجارة عين شمس

السبت 07/مارس/2020 - 04:16 م
معرض سوق الخير بتجارة
معرض سوق الخير بتجارة عين شمس
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قســم التعليــــم

افتتح الدكتور نظمي عبد الحميد، نائب رئيس جامعة عين شمس، لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأ.د خالد قدري عميد كلية التجارة، معرض "سوق الخير"، والذي تنظمه كلية التجارة، بالتعاون مع رابطة متحدي الإعاقة ومبادرة إيدي بتتكلم.


بحضور ا. د جيهان رجب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ا. د هيام وهبة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، ا. د محمد عبد الفتاح وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ا. سهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. د. حنان حسين رائد أسرة انفنتى بالكلية والمسئولة عن تنظيم المعرض الخيرى.


وأوضح ا. د.نظمي عبد الحميد، أن جامعة عين شمس تحرص على تحقيق التكافل الاجتماعي بين مختلف فئات المجتمع الجامعي، من خلال تنظيم مثل هذه المعارض الخيرية والتي تعود بالنفع على المجتمع ككل.


كما أكد ا.د نظمي عبد الحميد ، أن الجامعة تحرص على إقامة أكثر من معرض خيري للملابس طوال العام، وبحيث يقام بمختلف الكليات؛ بهدف خدمة أكبر قطاع ممكن من المستفيدين، فضلًا عن إقامة المعرض بالحرم الجامعي بالشراكة مع عدد من منظمات المجتمع المدني.


وأشار ا. د.خالد قدري، إلى أن المعرض يضم مجموعة كبيرة من الملابس والشنط والأحذية والإكسسوارات والمشغولات اليدوية، ولعب الأطفال، والتي تم جمعها بالجهود الذاتية، من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والإداريين.


وأضاف ا. د خالد قدرى أن إدارة الكلية حريصة على تنظيم مثل هذه الأنشطة لتوفير الملابس والأحذية، المصنوعات الجلدية والكتب للطلاب وذلك بأسعار رمزية تحقيقًا لمبدأ التكافل الاجتماعي بين مختلف فئات المجتمع الجامعي، مشيرا إلى أن عائد السوق والذي سيستمر لمدة ثلاثة أيام سيذهب لمساعدة الطلاب الأكثر احتياجا بالكلية.

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