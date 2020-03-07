كورونا يضرب النجوم .. إصابة لجين عضاضة بالفيروس.. لطيفة حبيسة منزلها

فيروس كورونا .. حالة هلع كبيرة انتابت العالم بسبب فيروس كورونا الذي اجتاح عددا كبيرا من الدول، وراح ضحيته أعداد كبيرة، ومازالت الأبحاث جارية حول عقار يقضي على هذا الوباء المتفشي، الذي بدأ يطارد النجوم أيضًا خلال الفترة الماضية، ما بين الإصابات الحقيقية والشائعات.
ويرصد "صدى البلد" في التقرير التالي، كيف لاحق فيروس كورونا نجوم الفن في الفترة الماضية.
لجين عضاضة تصاب بـ كورونا
ذكر موقع قناة "الجديد" اللبنانية، ومواقع لبنانية أخرى، إصابة المذيعة وعارضة الأزياء لجين عضاضة، بـ فيروس كورونا المستجد (كوفيد ١٩).
وأفادت تقارير أخرى، بأن لجين عضاضة، الزوجة السابقة لرجل الأعمال السعودي الراحل وليد الجفالي، أجرت فحوصات طبية في مستشفى الجامعة الأمريكية بالعاصمة اللبنانية بيروت، بعد عودتها من بريطانيا، وارتفاع درجة حرارتها.
وأشارت التقارير إلى أنه تبين من الفحوصات الطبية إصابة لجين عضاضة بـ فيروس كورونا الجديد، بعدما شعرت بالإعياء الشديد وارتفاع درجة حرارتها، فتم نقلها إلى مستشفى رفيق الحريري الجامعي للخضوع لإجراءات الحجر.
هل أصيبت لطيفة بـ كورونا ؟
حالة كبيرة من الجدل سادت مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية، بعد الوعكة الصحية التي تعرضت لها الفنانة التونسية لطيفة، وارتفاع درجة حرارتها، ما جعل بعض من النشطاء يردد شائعات عن إصابتها بـ فيروس كورونا المستجد (كوفيد - ١٩)، على الرغم من التغريدات التي أوضحت فيها طبيعة مرضها أمس.
ونفت لطيفة، في عدة تغريدات متتالية عبر تويتر، إصابتها بفيروس كورونا، نشرتها تباعًا، فقالت في الأولى: «انا صارلى اسبوع حابسه نفسي فى غرفتى ولابسه الماسك بالفلتر اخذت برد بسبب التكييف فى الاستوديو.. ولبست كل من فى البيت ماسك عشان امى .يادوب اشوفها بالنهار واقعد معاها شويه فى البلكونة فى الشمس وادخل ثانى.. الحمدالله يارب خفيت واخذت ادويه وكل ماتتخيلوه من اعشاب .واللى يكلمنى».
وفي التغريدة الثانية، قالت لطيفة: «واللى يكلمنى فى البيت نقله "#ماتقربليش .والله موش حاخبى عليكم خفت شويه ولكن لما لقيت نفسي ولله الحمد اتحسنت وماعنديش حراره حمدت ربنا وصليت شكر لله .ماحدش منكم يخاف من شوية برد يجيله».
وفي التغريدة الثالثة، قالت لطيفة: «لازم تعملوا زيى هاتوا كل مواد التعقيم وتلبسوا ماسك احتياطى بجد ولو احد اخذ برد يحاول يبعد نفسه عاللى حواليه. وطبعا اختصاصاتى ههههه التهوءه على طول والبخور والأعشاب ووووو».
وفي التغريدة الرابعة، قالت لطيفة: «انا امبارح دخلت وحكيت معاكم لاول مره لما حسيت انى اتحسنت الحمدالله . شكرا لكم على كلامكم الحلو وانا ماعنديش اغلى منكم.. انا تمام وياربى ولك الحمد».
الراقصة إليسار و فيروس كورونا
حالة كبيرة من الجدل، سادت السوشيال ميديا، بعد انتشار صورة للراقصة اللبنانية إليسار، وهي ترقد على أحد أسرة المستشفيات وتخضع للتنفس الصناعي، ما جعل الكثير من الشائعات تتردد حول إصابتها بـ فيروس كورونا المستجد.
وكتب المصور اللبناني عماد هواري، منشورا عبر انستجرام، يوضح فيه مدى صحة تلك الشائعات، نافيًا إياها، قائلًا: "اطمئن كل محبي الراقصة الشرقية اليسار .. انها تتلقى العلاج المناسب لتشفى من النزلة الصدرية الحادة "برونشيت" التي اصيبت بها اثر تعرضها للبرد الشديد مؤخرًا فور خروجها من حفلها ع مدى ساعة ونصف في اربيل ولبنان".
وأضاف: "دخلت امس مستشفى جبل لبنان وخرجت اليوم بعد ان اذن لها طبيبها بذلك .. وتكمل علاجها في البيت .. بذلك اكذب خبر الشائعة التي اطلقها البعض بانها مصابة لا سمح الله بوباء #كورونا".
واختتم المصور اللبناني، قائلًا: "اليسار اتمنى لك الشفاء العاجل .. والله يحميكي من العين والحسد".
إصابة عادل إمام بفيروس كورونا
طالت الزعيم عادل إمام، شائعات الإصابة بـ فيروس كورونا مؤخرًا، وذلك بعدما خرج ابنه المخرج رامي إمام، وقال إن الزعيم يعاني من دور برد شديد ألزمه الفراش، ونفى إصابته بـ كورونا بشكل ساخر، الأمر الذي أحدث لبسا لدى البعض ورددوا شائعات حول إصابة زعيم الكوميديا بالفيروس الفتاك، ما جعل الأسرة تنفي وتستنكر في تصريحات عدة.
جاكي شان في الحجر الصحي
كشف النجم العالمي جاكي شان عن حقيقة إصابته بـ فيروس كورونا ووضعه في الحجر الصحى وذلك بعد أن شوهد مع ضابط في هونج كونج.
وأصدر جاكي شان بيانا يوضح فيه الحقيقة الكاملة قائلا: "أولا، أود اغتنام الفرصة لقول (شكرا) لكل من اهتم، أنا في صحة جيدة جدا وآمن، ولم أخضع للحجر الصحي".
وتابع جاكي شان قائلا: "لقد تلقيت العديد من الرسائل من الأصدقاء يسألون إذا كنت بخير، حبكم وقلقكم أثلج صدري، لقد تلقيت أيضا بعض الهدايا الخاصة جدا من المحبين في جميع أنحاء العالم خلال هذا الوقت الصعب جدا، شكرا على الكمامات، تفكيركم بي وصلني، لقد طلبت من طاقمي أن يجمع تبرعاتكم ويهبها عبر المنظمات الرسمية، لمن يحتاجها فعليا".
وقد نقلت وكالة الأنباء الروسية الخبر وأوضحت أن جاكي شان كان بالقرب من الموقع الذي شوهد به والذى انتشرت به العدوى.
عبدالله بوشهري و كورونا
نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان، مقطع فيديو للفنان الكويتي/ الإيراني، عبدالله بوشهري، يظهر فيه داخل الحجر الصحي في دولة الكويت، بعد الأنباء التي ترددت حول إصابته بـ فيروس كورونا، كأول فنان عربي يُصاب بهذا المرض.
وظهر عبدالله بوشهري، في الفيديو يوجه الشكر إلى كل من قام بالسؤال عنه في فترة غيابه، لاسيما بعد الشائعات الأخيرة التي ترددت حوله، وحرص على الرد عليها تباعًا في الفيديو، مشيرًا إلى أن الشائعة الأولى التي جعلته ينشر فيديو عبر السوشيال ميديا هي شائعة إصابته بـ فيروس كورونا.
وقال بوشهري، خلال الفيديو، إنه خضع للفحوصات الطبية، ولا يوجد لديه أي من أعراض الإصابة بـ فيروس كورونا، وأنه استكمل الفحوصات الطبية، وتأكد تمامًا من عدم إصابته بالمرض الفتاك.
يأتي ذلك بعد الأخبار التي ترددت حول دخول، عبد الله بوشهري، إلى الحجر الصحي في الكويت بعد عودته من إيران، وأشارت الأخبار إلى أن فيروس كورونا الجديد تفشى في جسد الفنان خلال الأيام الماضية.