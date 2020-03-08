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أخبار العالم

صحيفة كويتية: الحبس والغرامة للوافد المتهرب من فحص كورونا

الأحد 08/مارس/2020 - 10:19 ص
صدى البلد
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أ ش أ
 كشفت صحيفة (النهار) الكويتية، عن توقيع عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على شهر واحد، وغرامة لا تزيد على 50 دينارا (ما يعادل 175 دولارا أمريكيا)، للوافد العائد إلى الكويت، في حالة عدم خضوعه للفحص الخاص بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).

وأوضحت (النهار) - في عنوانها الرئيسي في عددها المنشور اليوم الأحد - أن بطاقة المراقبة التي أصدرتها السلطات الكويتية للوافدين العائدين إلى الكويت، نصت على ضرورة اتباع تعليمات الفحص، وإلا تعرض صاحبها لعقوبة الحبس مدة لا تزيد على شهر واحد، وغرامة لا تزيد على 50 دينارا، أو لإحدى هاتين العقوبتين.

وأشارت إلى أن بطاقة المراقبة الصحية، طلبت من جميع القادمين للكويت، من أي من المناطق التي بها فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19)، مراجعة أحد مراكز الصحة الوقائية خلال 72 ساعة من دخول البلاد، لافتة إلى أنه في حالة المغادرة خلال 3 أيام، يجب تسليم البطاقة في المنفذ الحدودي.
 
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