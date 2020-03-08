AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الجهاز الطبى بالأهلي يكشف حجم إصابة على معلول ومتولي

الأحد 08/مارس/2020 - 12:10 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
أكد الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن محمود متولي وعلي معلول، لاعبي الفريق، يعانيان من إجهاد عضلي بسيط عقب مباراة صن داونز ببطولة إفريقيا.

وأوضح الجهاز الطبي أن الإجهاد بسيط ولا يُمثل مشكلة للاعبين، وسيكون بإمكانهما المشاركة في التدريبات المقبلة بشكل طبيعي، موضحًا أن الإجهاد ناتج عن المجهود الكبير الذي بذله اللاعبان في المباراة.

وتأهل الأهلي للدور نصف النهائي في بطولة إفريقيا بعدما تعادل مع صن داونز بهدف لمثله في اللقاء الذي جمعهما أمس، السبت، بملعب لوكاس موريبي بمدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا علمًا بأن الأهلي سبق وفاز في لقاء الذهاب بالقاهرة بثنائية نظيفة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مران بدني قوي للأهلي في جنوب إفريقيا

تدريبات بدنية للاعبي الأهلي في بريتوريا

علي معلول يبدأ تدريبات الجري في جنوب أفريقيا

طبيب جديد ينضم للنادي الأهلي

الجهاز الطبي للأهلي يؤكد جاهزية جميع اللاعبين لمواجهة صن داونز

طاقم تحكيم مباراة الأهلي وصن داونز يصل بريتوريا ..غدًا

ترشيحاتنا

مليار دولار.. إعلامي سعودي يكشف دور قطر في إفشال مفاوضات سد النهضة

الزواج في 2020.. آية تبحث عن عريس: ابعت الـ CV وهرد عليك

يوم المرأة العالمي 2020.. 10 أمراض خطيرة تهدد حياة النساء أضعاف الرجال

طبيبة بريطانية تجيب عن أخطر 11 سؤالا حول كورونا

راعوا ربنا فى ولادنا.. هانى شاكر يكشف آخر تطورات أزمة أغاني المهرجانات..فيديو

11 حالة حاملة لفيروس كورونا.. رئيس مدينة الأقصر يكشف آخر تطورات مصابى باخرة أسوان.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سفينة جديدة تثير الذعر بسبب كورونا.. 4000 راكب ممنوعون من دخول كاليفورنيا

للمقبلين على الشراء .. مقارنة بين شيفروليه افيو chevrolet aveo و هيونداي فيرنا hyundai verna .. صور

يوم المرأة العالمي 2020.. 10 أمراض خطيرة تهدد حياة النساء أضعاف الرجال