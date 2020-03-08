الجهاز الطبى بالأهلي يكشف حجم إصابة على معلول ومتولي

أكد الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن محمود متولي وعلي معلول، لاعبي الفريق، يعانيان من إجهاد عضلي بسيط عقب مباراة صن داونز ببطولة إفريقيا.





وأوضح الجهاز الطبي أن الإجهاد بسيط ولا يُمثل مشكلة للاعبين، وسيكون بإمكانهما المشاركة في التدريبات المقبلة بشكل طبيعي، موضحًا أن الإجهاد ناتج عن المجهود الكبير الذي بذله اللاعبان في المباراة.





وتأهل الأهلي للدور نصف النهائي في بطولة إفريقيا بعدما تعادل مع صن داونز بهدف لمثله في اللقاء الذي جمعهما أمس، السبت، بملعب لوكاس موريبي بمدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا علمًا بأن الأهلي سبق وفاز في لقاء الذهاب بالقاهرة بثنائية نظيفة.



