احذر .. أطعمة وعادة سيئة تسبب الإصابة بفيروس كورونا

قال الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة ، إن هناك فجوة كبيرة في المعلومات المطلوبة والمتاحة وذلك لأن هناك 7 أنواع من كورونا كما انه وصلت عدد دول انتشار الفيروس إلى 112 دولة .





وأضاف مجدى بدران خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، أن من الأسباب التي ساعدت في القضاء على كورونا في الصين هو النوم المبكر وذلك لأن النوم المبكر يرفع المناعة، ثانيا غلق المصانع في الصين، وذلك لأن التلوث ينشر المرض والغذاء الصين الآن يتناولون الغذاء الصحي وابتعدوا تماما عن اللحوم البرية وغيرها، والرياضة لأن الرياضة نوع من انواع الترفيه والترفيه يرفع المناعة.





وأوضح مجدى بدران ، أن التدخين من الأسباب الرئيسة التي تؤدي للإصابة بـ كورونا، كما أن نسبة الإصابة والوفيات في الصين بسبب كورونا تزداد في الرجال عن النساء .





وتابع مجدى بدران ، أن سبب انتشار كورونا في إيران هو التلوث وزيادة نسبة التدخين وهذا يثبت ان التلوث والتدخين هم من الأسباب الرئيسة التي تؤدي للإصابة بالفيروس .





واستكمل مجدى بدران ، أن الأكلات السريعة تؤدى إلى ضعف المناعة وتساعد على الإصابة بفيروس كورونا .