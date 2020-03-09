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أخبار البلد

الكنيسة الإنجيلية تؤجل فعاليات أسيوط والمنيا بسبب "كورونا"

الإثنين 09/مارس/2020 - 07:55 م
رئيس الطائفة الإنجيلية
رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي
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كتب – سامح سلام
قرر رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور القس أندريه زكي، تأجيل جميع فعاليات وزيارات رئاسة الطائفة الإنجيلية لكل من محافظتي أسيوط والمنيا، والتي كان من المقرر عقدها الأسبوع الحالي، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا".

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرر اليوم الاثنين تعليق جميع الفعاليات التي تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التي تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر.

ويأتى القرار ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد"، وسوف تتولى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار.

وفي نفس السياق نفي المركز الاعلامي بمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن إخلاء بعض مدارس الجمهورية من الطلاب بداية من ٧ مارس ولمدة ٤ أسابيع نتيجة انتشار فيروس كورونا.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإخلاء أي مدرسة من المدارس على مستوي الجمهورية نتيجة انتشار فيروس كورونا، مُؤكدةً أن جميع المدارس بكافة محافظات الجمهورية خالية تمامًا من أي فيروسات وبائية، وأنها مستمرة في اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية لمواجهة أي أمراض معدية، مُوضحةً أن تنفيذ عملية الإخلاء خلال هذه الفترة هو إجراء روتيني يحدث كل عام، ويتم تطبيقه على كل المدارس لمدة ساعة واحدة فقط، بهدف تدريب وتوعية الطلاب والمعلمين على كيفية التعامل مع الأزمات.

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