بعد انتشاره بتونس .. تعرف على أعراض ومخاطر بعوض الأشمنيوز القاتل

انتشرت بعض الأخبار حول انتشار (بعوض الاشمنيوز) في تونس، والذي يصنف من دائرة الحشرات الطائرة المميتة، كما يظهر بكثرة فى الوقت الحالى نتيجة احتباس الأمطار.





ويعد من الحشرات المعدية التى تنقل بعض الأمراض الخطيرة إلى الإنسان، كما يوجد منها نوعان، أحدهما يمس الاعضاء الداخلية وأكثر خطورة من الثاني الذي يمس البشرة.





ووفقًا لموقع "MEDICAL NEWS TODAY" إليكم أهم أعراضه ومدى الخطورة.





- بقع داكنة تشبه الكدمات

- تورم أو احمرار الجلد

- بثور صغيرة بدلا من الحبوب الكبيرة

- أنتشار البثور الصغيرة بشكل شائع، هذه تشير إلى أن البعوضة اخترقت الجلد في أكثر من مكان، أو أن أكثر من حشرة واحدة تسببت في إصابة الشخص.





وفقًا للأكاديمية الأمريكية للحساسية والربو والمناعة، فإن لدغة البعوض قد تسبب الحساسية المفرطة في حالات نادرة، وفى هذه الحالة قد تهدد الحياة وتتسبب في تورم الحلق أو خلايا النحل أو الإغماء.





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هناك العديد من الإصابات الضارة التي يمكن أن يحملها البعوض ونقله ، بما في ذلك:-





- الملاريا: تسبب الطفيليات هذا المرض الذي يهدد الحياة عن طريق إصابة خلايا الدم الحمراء وتدميرها للسيطرة على الملاريا وعلاجها ، يعد التشخيص المبكر أمرًا بالغ الأهمية.





- فيروس غرب النيل: معظم المصابين بفيروس غرب النيل لا تظهر عليهم أي أعراض ، على الرغم من أن البعض يصاب بالحمى أو أعراض أخرى تشبه أعراض الأنفلونزا ، ويتطور مرض خطير في الجهاز العصبي.





- فيروس زيكا: هذه حالة خفيفة بشكل عام تسبب في البداية الحمى وآلام المفاصل والطفح الجلدي، عادةً ما تمر الأعراض الأولية لمرض زيكا بعد أسبوع واحد ، ولكن يمكن أن يؤدي المرض إلى حدوث حالات شذوذ خلقي إذا أصبحت امرأة حاملًا بعد تلقي لدغة من البعوض.





- الحمى الصفراء: هذا الفيروس يسبب التهاب في الدماغ والحبل الشوكي، وتشمل أعراضه الحمى والتهاب الحلق .





- حمى الضنك: يمكن أن يؤدي هذا المرض إلى ارتفاع في درجة الحرارة والطفح الجلدي ووجع العضلات وآلام المفاصل، وفي الحالات القصوى يمكن أن يحدث نزيف حاد وصدمة وموت حمى الضنك تنشط في الغالب في المناطق المدارية وشبه المدارية.





- شيكونغونيا: آلام المفاصل والصداع والطفح الجلدي والحمى شائعة في شيكونغونيا، يحتاج الأشخاص المصابون بالمرض إلى الراحة في الفراش والسوائل من أجل الشفاء.



