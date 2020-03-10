AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بعد انتشاره بتونس .. تعرف على أعراض ومخاطر بعوض الأشمنيوز القاتل

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 08:16 م
الأشمنيوز
الأشمنيوز
Advertisements
نهى هجرس
انتشرت بعض الأخبار حول انتشار (بعوض الاشمنيوز) في تونس، والذي يصنف من دائرة الحشرات الطائرة المميتة، كما يظهر بكثرة فى الوقت الحالى نتيجة احتباس الأمطار.

ويعد من الحشرات المعدية التى تنقل بعض الأمراض الخطيرة إلى الإنسان، كما يوجد منها نوعان، أحدهما يمس الاعضاء الداخلية وأكثر خطورة من الثاني الذي يمس البشرة.

ووفقًا لموقع  "MEDICAL NEWS TODAY" إليكم أهم أعراضه ومدى الخطورة.

- بقع داكنة تشبه الكدمات
- تورم أو احمرار الجلد
- بثور صغيرة بدلا من الحبوب الكبيرة
- أنتشار البثور الصغيرة بشكل شائع، هذه تشير إلى أن البعوضة اخترقت الجلد في أكثر من مكان، أو أن أكثر من حشرة واحدة تسببت في إصابة الشخص.

وفقًا للأكاديمية الأمريكية للحساسية والربو والمناعة، فإن لدغة البعوض قد تسبب الحساسية المفرطة في حالات نادرة، وفى هذه الحالة قد تهدد الحياة وتتسبب في تورم الحلق أو خلايا النحل أو الإغماء.

أقرأ أيضًا


هناك العديد من الإصابات الضارة التي يمكن أن يحملها البعوض ونقله ، بما في ذلك:-

- الملاريا: تسبب الطفيليات هذا المرض الذي يهدد الحياة عن طريق إصابة خلايا الدم الحمراء وتدميرها للسيطرة على الملاريا وعلاجها ، يعد التشخيص المبكر أمرًا بالغ الأهمية.

- فيروس غرب النيل: معظم المصابين بفيروس غرب النيل لا تظهر عليهم أي أعراض ، على الرغم من أن البعض يصاب بالحمى أو أعراض أخرى تشبه أعراض الأنفلونزا ، ويتطور مرض خطير في الجهاز العصبي.

- فيروس زيكا: هذه حالة خفيفة بشكل عام تسبب في البداية الحمى وآلام المفاصل والطفح الجلدي، عادةً ما تمر الأعراض الأولية لمرض زيكا بعد أسبوع واحد ، ولكن يمكن أن يؤدي المرض إلى حدوث حالات شذوذ خلقي إذا أصبحت امرأة حاملًا بعد تلقي لدغة من البعوض.

- الحمى الصفراء: هذا الفيروس يسبب التهاب في الدماغ والحبل الشوكي، وتشمل أعراضه الحمى والتهاب الحلق .

- حمى الضنك: يمكن أن يؤدي هذا المرض إلى ارتفاع في درجة الحرارة والطفح الجلدي ووجع العضلات وآلام المفاصل، وفي الحالات القصوى يمكن أن يحدث نزيف حاد وصدمة وموت حمى الضنك تنشط في الغالب في المناطق المدارية وشبه المدارية.

- شيكونغونيا: آلام المفاصل والصداع والطفح الجلدي والحمى شائعة في شيكونغونيا، يحتاج الأشخاص المصابون بالمرض إلى الراحة في الفراش والسوائل من أجل الشفاء.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أعراض التهاب المفاصل الروماتيزمي

آخرها كورونا .. 7 أمراض هددت العالم

آخرها أثيوبيا.. 7 أمراض غامضة تهدد العالم

ترشيحاتنا

وفاة لاعب بالدوري النيجيري على أرضية الملعب.. فيديو

مين الأحلى.. داليا مصطفى بجيبة فوق الركبة مع شقيقتها بالبنطلون الجلد

ناعمة وقوية.. 10 صور تكشف عن أغرب إطلالات يسرا ..شاهد

في عيد ميلادها.. يسرا تتحدث عن إخفاء زواجها 23 عاما

باحثة سعودية تزف بشرى سارة بشأن فيروس كورونا

خفض اسعار البنزين في مصر وأوروبا لا .. تعرف على ميزة في صالح أصحاب السيارات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كورونا من سيارة كلاسيكية عريقة لـ فيروس قاتل يحاربه العالم

أبناء الباسلة .. شباب بورسعيد يروجون للسياحة بـ اللي باللي بالك

هنتعشى إيه النهاردة .. كوردن بلو وأرز مقلي وسلطة كول سلو