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مرأة

وفاة أول مصاب بفيروس كورونا في مصر.. تعرف على أهم طرق الوقاية

الأحد 08/مارس/2020 - 06:38 م
كورونا
كورونا
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نهى هجرس
أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الأحد، عن وفاة أول حالة لمواطن ألماني الجنسية، من فيروس كورونا المستجد (كوفيد -١٩).


وقد نشر الدكتور "أحمد أبو النصر" دكتور العلاج بالأعشاب عبر صفحتة الشخصية على الفيسبوك منشور حول أهم العادات التى يجب أن تتبعها الأمهات، وأن تقوم بتعليمها لأطفالها لحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا ومنها.

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- غسل اليدين بالماء والصابون بشكل مستمر ومنتظم لمدة 20 ثانية
- الحرص على تغطية الفم والأنف عند السعال والعطس
- تجنب الاتصال المباشر مع أى شخص تظهر عليه أعراض الإصابة بنزلات البرد، أو السعال والعطس
- الحرص على وجود مسافة جيدة بين أى شخص تتواجد معه
- الحرص على استخدام المناديل الورقية عند العطس أو الكحة

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- وضع المناديل الورقية على الفم والأنف فى حالة عدم ارتداء كمامة، والتواجد فى أماكن مزدحمة.
- عدم استخدام الأدوات الشخصية التابعة لأى صديق، واستخدام المنديل الورقى أو الكمامات أكثر من مرة واحدة.
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