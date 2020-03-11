زينة تتنمر على عمرو سعد بسبب ملابسه.. والأخير يرد

شارك الفنان عمرو سعد جمهوره بجلسة تصوير جديدة خضع لها وظهر فيها بشكل وإطلالة مختلفين .





وعلقت زينة علي الصورة : "ايه ده كحيت أفندي الشياكة عايزة مننا ايه".





ليرد عمرو عليها: "يعني المحلات دي ما تاكلش عيش يعني".





كما تلقى عمرو سعد تعليقا اخر من الجمهور يشبهه بمطرب المهرجانات حمو بيكا : "إيه ده هو أنت قلبت حمو بيكا في نفسك كده ليه؟" ليرد ‏سعد: "هو حمو بيكا وحش".‏



يشار إلى أن فيلم "حملة فرعون"، هو آخر أعمال عمرو سعد، الفنية وشاركه البطولة كل من روبي، ومحمود عبد المغني، ‏وحمدي ‏الميرغني، ومحمد لطفي، ورامز أمير، وبمشاركة الملاكم العالمي مايك تايسون، وهو من إخراج رؤوف عبد العزيز، ومن ‏إنتاج محمد ‏السبكي.



