70 بلاغ زواج قاصرات وعنف أسري وتنمر..وحدة حماية الطفل بالشرقية تفحصهم

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية تنفيذ ورشة عمل لجميع العاملين بوحدات حماية الطفل العامة والفرعية لتدريبهم على كيفية عمل خريطة خدمات طفولة متكاملة تضم قاعدة بيانات شاملة ودليل خدمات لكل ما يخص الطفل المعرض للخطر بالمحافظة.





وأكد محافظ الشرقية أهمية الدور الذى تنفذه وحدة الحماية العامة للطفل في معالجة وحل مشاكل الأطفال والمساهمة الجادة في تقديم الخدمة للأم والطفل من خلال إستراتيجية عمل محدد للنهوض بوضع الطفل والوصول به إلى بر الأمان.

ومن جانبه أكد اللواء دكتور حسين الجندي سكرتير عام المحافظة انه تم تشكيل فريق عمل لجمع البيانات الخاصة بالأطفال المعرضين للخطر وتدريبهم على كيفية عمل استمارات لبحث حالات الأطفال المعرضين للخطر والتعامل معهم بخطة رعاية متكاملة.





وأضاف أنه تم عقد لقاءات فردية مع وكلاء وزارات (الصحة والتعليم والتضامن) والوحده العامة لحماية الطفل بالمحافظة ووفد من المجلس القومى للطفوله والأمومة ومنظمة اليونيسيف وهيئة انقاذ الطفولة للاتفاق على وضع خطة عمل متكاملة والترتيب لتنفيذ ورش عمل ولقاءات تنسيقيه مع المسئولين فى المديريات الثلاث والوحدات العامه والفرعيه والجمعيات الشريكة للعمل على حماية الأطفال المعرضة للخطر بالإضافة إلى توعية الاطفال والتعريف بخط نجدة الطفل واليه عمل لجان حماية الطفل وقانون الطفل والاتفاقات الدولية لحقوق الطفل وتم الاتفاق على الاستمرار في عقد ورش عمل مشتركة خلال شهر مارس الجاري.





وأشار السكرتير العام الي أنه خلال شهر يناير الماضي تم تلقي 70 بلاغا عبارة عن (هجرة غير شرعية - زواج بعض الأطفال قبل بلوغ السن القانوني - العنف الأسري-التنمر- إيواء أطفال بلا مأوى ) وتم التعامل مع تلك فورًا مع تلك البلاغات وحلها للحفاظ على الطفل وحمايته من مخاطر الشارع.