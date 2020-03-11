إدارة الأزمات بجامعة سوهاج تجتمع لمتابعة إجراءات مواجهة كورونا

اجتمعت لجنة إدارة الأزمات بجامعة سوهاج ، وذلك لمتابعة وإعداد خطة طوارىء واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة احتمالات العدوى بفيروس كورونا.





وذلك بحضور الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور مصطفي عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع والدكتور هاني جمعية وكيل وزارة الصحة بسوهاج والدكتور حمدي سعد مدير المستشفي الجامعي وأعضاء اللجنة مديري الإدارت المعنية.





ووجه الدكتور احمد عزيز رئيس الجامعة بضرورة اجتماع اعضاء لجنة ادارة الأزمات لتوزيع المهام، وتحديد أدوار كلًا من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس، من خلال خطة متكاملة للتعامل مع متطلبات الموقف للتوعية والوقاية من المرض والاكتشاف المبكر له، مع المتابعة المستمرة للمستجدات اول بأول، وذلك انطلاقًا من حرص إدارة الجامعة في الحفاظ على صحة وسلامة كافة المنتسبين لها وحماية أرواحهم.





واوضح الدكتور صفا محمود السيد أن اللجنة ناقشت عدد من الإجراءات الاحترازية و الوقائية لمواجهة فيروس كورونا ومنها التأكد من مطابقة القاعات الدراسية للشروط الصحية المتعلقة بجودة التهوية وخاصةً فى الكليات ذات الكثافة العددية المرتفعة والمدينة الجامعية، تقسيم الطلاب علي اكبر عدد من القاعات لمنع التكدس، التوعية المستمرة للطلاب بعدم الحضور في حالة وجود اي أعراض اشتباه، وتوعيتهم بالسلوكيات الخاطئة والتى تمثل خطرًا على صحتهم فى نشر أى أمراض معدية، وذلك من خلال عرض مادة فيلمية قبل بدء المحاضرات للتعريف بالمرض وكيفية الوقاية منه، واهمية التغذية السليمة، ارتداء اي طالب يعاني من أعراض ماسك او كمامة لضمان احتواء العدوي وعدم نشرها.

وفي سياق متصل اكد الدكتور مصطفي عبد الخالق انه تم مناقشة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالمدن الجامعية، ومنها ضرورة توافرً مخزون من الوجبات الجافة للطلاب، وتوفير أدوات الوقاية الشخصية ومستلزمات نظافة الايدي، والتطهير للأسطح والأرضيات، الي جانب وضع خطة طوارئ خاصة بالمستشفي الجامعي، من خلال حصر ومراجعة الموارد اللوجستية بمستشفيات الجامعة، ومراجعة وتقييم غرف العزل بها، بالاضافة الي تشكيل فريق الإستعداد الوبائى للتعامل مع الحالات المشتبه فيها والمؤكدة، والتدريب على كيفية التعرف على حالات، لافتًا الي ضرورة مواجهة الشائعات بوتيرة سريعة ورسمية والتي تضر بالامن العام.