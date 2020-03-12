AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

صحة أسوان تستكمل إجراءات تعقيم السائحين والبواخر النيلية.. فيديو وصور

الخميس 12/مارس/2020 - 09:43 م
صدى البلد
Advertisements
شاذلى عبد الفتاح

تستكمل مديرية الشئون الصحية بأسوان جهودها المستمرة لتوفير جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، والعمل على منعه بالشكل المطلوب.

 

وفى هذا الإطار، رصد "صدى البلد" قيام فرق الانتشار السريع بمواصلة فحصها ومتابعتها لتنفيذ أعمال التطهير والتعقيم بالفنادق والبواخر السياحية والبازارات والأماكن الأثرية والأسواق السياحية.

 

وبالتوازى مع ذلك، تشن أيضًا إدارة مراقبة الأغذية حملات على محلات عصائر القصب لمنع تلك المحلات من استخدام الأكواب الزجاجية ذات الاستخدام المتكرر.

 

ويقوم مسئولو الأغذية بضبط وإعدام الزجاجات البلاستيكية غير الصحية وزجاجات المياه المعبأة التى يعاد استخدامها في تعبئة وبيع العصير.

 

كذلك تم التشديد على أن يقتصر بيع العصائر على الأكياس الشفافة والأكواب ذات الاستخدام الواحد، وذلك للحد من العدوى وانتشار الأمراض.

 

اقرأ أيضًا:

 

 لمكافحة كورونا.. صحة أسوان تفحص الفنادق والبواخر السياحية والبازارات والأماكن الأثرية

 https://www.elbalad.news/4211228

صحة أسوان تستكمل إجراءات تعقيم السائحين والبواخر النيلية.. فيديو وصور
صحة أسوان تستكمل إجراءات تعقيم السائحين والبواخر النيلية.. فيديو وصور
صحة أسوان تستكمل إجراءات تعقيم السائحين والبواخر النيلية.. فيديو وصور
صحة أسوان تستكمل إجراءات تعقيم السائحين والبواخر النيلية.. فيديو وصور
صحة أسوان تستكمل إجراءات تعقيم السائحين والبواخر النيلية.. فيديو وصور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد إلغاء العمرة.. السعودية: غسل وتعقيم المسجد الحرام 4 مرات يوميا بسبب كورونا..صور

إيبارشية طنطا تتخذ إجراءات للوقاية من فيروس "كورونا"

حقيقة إصابة امرأة بفيروس كورونا.. «صحة أسوان» ترد

كإجراء احترازى.. فحص كورنا للعاملين بالفنادق التابعة للقابضة للسياحة

بسبب كورونا .. تعقيم للعاملين بالبواخر والأسواق والبازارات في أسوان .. صور

الكوبايات بتجيب كورونا.. احذر من تناول المشروبات في الشارع

ترشيحاتنا

ربنا معاكم ويعينكم يا رجالة.. شاهد أحمد حلمي مع عمال شفط المياه

أهم الأخبار | سماء مصر في قبضة إعصار التنين.. الطقس السيء يضرب البلاد.. وإصابة 21 مصريًا بـ كورونا

شاهد.. اللقطات الأولى لحادث تصادم قطاري ركاب بخط الصعيد

زبون يترك 4 آلاف دولار بقشيش لعاملة بمطعم.. مفاجأة مزعجة بانتظارها

شاهد ماذا فعلت العاصفة تنين في جدة.. فيديو

آخر أسعار تويوتا أوريس في السوق.. ومواصفاتها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وكيل بريليانس يكشف عن تأثر السيارات الصينية بوباء كورونا

بفستان أزرق.. ريا أبي راشد بإطلالة جريئة.. والجمهور: يا بختك

بملابس جلد .. زوجة مصطفى فهمي تثير الجدل في أحدث ظهور