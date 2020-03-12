صحة أسوان تستكمل إجراءات تعقيم السائحين والبواخر النيلية.. فيديو وصور

تستكمل مديرية الشئون الصحية بأسوان جهودها المستمرة لتوفير جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، والعمل على منعه بالشكل المطلوب.

وفى هذا الإطار، رصد "صدى البلد" قيام فرق الانتشار السريع بمواصلة فحصها ومتابعتها لتنفيذ أعمال التطهير والتعقيم بالفنادق والبواخر السياحية والبازارات والأماكن الأثرية والأسواق السياحية.

وبالتوازى مع ذلك، تشن أيضًا إدارة مراقبة الأغذية حملات على محلات عصائر القصب لمنع تلك المحلات من استخدام الأكواب الزجاجية ذات الاستخدام المتكرر.

ويقوم مسئولو الأغذية بضبط وإعدام الزجاجات البلاستيكية غير الصحية وزجاجات المياه المعبأة التى يعاد استخدامها في تعبئة وبيع العصير.

كذلك تم التشديد على أن يقتصر بيع العصائر على الأكياس الشفافة والأكواب ذات الاستخدام الواحد، وذلك للحد من العدوى وانتشار الأمراض.

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