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فن

أحمد بتشان يطرح كليب بعد غيابه.. فيديو

الخميس 12/مارس/2020 - 10:39 م
احمد بتشان
احمد بتشان
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آية عاطف
طرح الفنان أحمد بتشان، فيديو كليب أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "بعد غيابه"، عبر القناه الرسمية للشركة المنتجة "نجوم ريكوردز"، على موقع "يوتيوب".

تقول كلمات الأغنية: "حبيبى بعد غيابه.. عرف قلبى عذابه.. سافرت الافراح.. طالت المشاوير.. عدى وقت كتير.. والحنين أصعب رحلة.. رجوعه ليا منايا.. يا ريته لسه معايا.. يا ريته منى ما راح.. كل يوم بيفوت.. ألف مرة بموت.. دى الوحدة مش سهلة.. أنا منسيتهوش كل ده.. باكدب لو اقول غير كده.. منجحتش أبطل افتكره.. أو افكر فيه.. أيامنا ازاى يرجعوا؟؟ أنا صوته ساعات بسمعه.. آه وبتلفت عشان اشوفه.. ولا بلاقيه".

"بعد غيابه" من كلمات: محمد عاطف، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع عمرو عبد الفتاح، والفيديو كليب فكرة وإخراج: عماد قاسم.

يذكر أن أحمد بتشان طرح مؤخرًا فيديو كليب أغنية "بيني وبينك" التي حققت نجاحا كبيرا جدًا فور طرحها على يوتيوب.
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