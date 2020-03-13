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مجدي يعقوب: التواضع سر النجاح والتكبر يضيع كل شيء .. فيديو

الجمعة 13/مارس/2020 - 03:16 ص
السير مجدي يعقوب
السير مجدي يعقوب
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كـريـم الـخـطـيـب
قال البروفيسور مجدي يعقوب جراح القلب العالمي، إن التواضع شيء مهم جدا في العلم وبالأخص في مهمة الطب، لأنه معه الكبر والتغطرس لن يكون هناك تقدم، مضيفا: "لو انت أفضل طبيب في العالم ما فائدة الأبحاث".

وأضاف "مجدي يعقوب" خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" أن كل العاملين في المستشفى متواضعين سواء الكبير والصغير وهذا ما يميز الفريق الطبي في مركز أسوان للقلب.

وأشار  إلى أن  أكثر ما يسعده هو الاستمرار في تقديم الخدمة الطبية بمركز القلب بأسوان للمرضى، مؤكدا أن فريق العمل يستمع للنصيحة ويعمل من خلال أحدث الأساليب والأبحاث العلمية.

وأوضح جراح القلب العالمي، أن الاستمرار في متابعة الحالة الصحية للمريض بعد إجراء الجراحات أكثر ما يميز مركز القلب في أسوان، مشيرا إلى أن هدفه الأول والأخير هي خدمة الناس وليس الربح أو المكاسب على حساب المهنة.

وتابع البروفيسور مجدي يعقوب : "محدش خالد ومش عايزين المشروع يموت عشان واحد او اتنين مننا ماتوا"، منوها إلى أن شباب مصر يستطيعون إجراء عمليات معقدة للغاية في مصر وسيظلون يعملون لسنوات طويلة".

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