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عندما ينقذ حياة مريض .. السير مجدي يعقوب يكشف أشياء تجعله سعيدا .. فيديو

الجمعة 13/مارس/2020 - 01:15 ص
السير مجدي يعقوب
السير مجدي يعقوب
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كـريـم الـخـطـيـب
قال البروفيسور مجدي يعقوب جراح القلب العالمي، إنه يشعر بسعادة عارمة واستقرار فور عودته إلى مكتبه بمركز القلب بأسوان، لأنه يكون يتعايش وسط فريقه الطبي و أبنائه وتلامذته.

وأضاف "مجدي يعقوب" خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" أن فريقه الطبي بمركز أسوان للقلب يتفاعل بطريقة معينة من أجل تكثيف العمل لتحقيق كل أهدافها لخدمة المرضى.

وأشار جراح القلب العالمي، إلى أن هدفهم الأول هو تحقيق الشفاء للمرضى خلال إجراء العمليات الصحيحة او الطرق العلاجات السليمة، موضحا أن الأبحاث العلمية والاختراعات الجديدة يسعده كثيرا لأنه يعتبر نفسه جزء صغير من هذه المجموعة.

وأوضح أنه مازال يحمل مشاعر الطفولة ويفرح عندما ينقذ حياة شخص مريض او يرى شئ جديد في الطب، خاصة الابتكارات الحديثة التي تساعد في علاج البشر وإنقاذ أرواح الأطفال، مؤكدا أن الطب رسالة وعلى الطبيب أن يعلم أنه في مهمة.

ونوه إلى أن الإنسان بمفرده مستحيل تحقيق اي شئ نجاح بمفرده دون مساعدة او دعم من مجموعة تؤمن بنفس الموضوع، لافتا إلى أن دوره في الحياة أن يؤدي واجبه الطبي على أكمل وجه وهذا يسعده كثيرا.
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