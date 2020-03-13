تعليق السير مجدي يعقوب على انتشار فيروس كورونا .. فيديو

قال البروفيسور مجدي يعقوب جراح القلب العالمي، إن فيروس الكورونا من الممكن أن يؤثر على مرضى القلب والفريق الطبي، وإذا حدث لن يتم التمكن من تقديم الخدمات التي يقدمها للمرضى، لذلك يتفادى كل هذه الفيروسات والأوبئة حفاظا على حياتهم وحياة المرضى.









وتابع "مجدي يعقوب" خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" : "مش هنقدر نخلي بالنا من أمراض القلب إلا نكون حذرين من فيروس الكورونا، واحنا واخدين الموضوع جد مش هزار".









وأضاف جراح القلب العالمي، أنهم حريصين على العناية بالمرضى والفريق الطبي، لانه الطبيب بدون الممرضات وفريق الطبى لا يستطيع فعل اي شئ للمريض لانها منظومة متكاملة.









وقال إنهم متفانين في خدمة المرضى والعلم، مشددا على ضرورة الحذر من مرض الكورونا، خاصة أن تحقيق عملية التوازن دون أي خسارة هذا هو التحدي وهذا ما يشغل فكره طوال الوقت.









ونوه إلى أن هدفهم الأول هو تحقيق الشفاء للمرضى خلال إجراء العمليات الصحيحة او الطرق العلاجات السليمة، موضحا أن الأبحاث العلمية والاختراعات الجديدة تسعده كثيرا لأنه يعتبر نفسه جزءا صغيرا من هذه المجموعة.



