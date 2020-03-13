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تعليم

جامعة أسوان تنفذ خطة توعوية لمواجهة كورونا

الجمعة 13/مارس/2020 - 03:37 م
جامعة اسوان
جامعة اسوان
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شاذلى عبد الفتاح
أكد الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان بأنه يتم تنفيذ خطة توعوية لمستشفي أسوان الجامعى لمواجهه فيروس كورونا، مع تكثيف ساعات الدراسة العملية، ومراجعة خطط الكليات فى إطار الوقاية والحماية والمتاح بالمخازن من منظفات ومطهرات والتواجد لعمداء الكليات بين الطلاب على مدار ساعات اليوم الدراسى. 

وطالب رئيس الجامعة بتعقيم قاعات الدرس والمحاضرات  والمعامل والمدن الجامعية بالكامل، مشددًا على لجنة إدارة الأزمات والكوارث بالجامعة بضرورة تواجدها فى حالة إنعقاد وترقب دائم،  مع الإسراع بمعدلات التعليم عن بعد من خلال رفع المحاضرة المسجلة على مواقع الكليات إلكترونيًا، والبعد عن مناطق الزحام. 

وطالب أحمد غلاب بضرورة تواجد لجنة إدارة الأزمات بالمستشفي الجامعى، وتجهيز أماكن  للعزل مع رفع تقارير دائمة لرئيس الجامعة مباشرة بشكل دائم لحين استقرار أوضاع الدراسة وحماية طلاب الجامعة من الإصابة بفيروس كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والاسترشادية والتوعوية لطرق الوقاية وتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

كما أكد الدكتور أحمد غلاب على تشكيل غرفة عمليات وفريق عمل لإدارة الأزمات أثناء الدراسة بجميع الكليات ممثل فيها من كافة الإدارات بالجامعة، مع تعليق كافة الأنشطة الطلابية والرحلات والعمل على تفعيل دور إدارة مكافحة العدوى بجميع كليات الجامعة.

جاء ذلك أثناء إجتماع رئيس جامعة أسوان بعمداءالكليات ووكلاء الكليات، ومدير عام المستشفيات الجامعية، وأمين عام الجامعة والأمناء المساعدين ومديرى الادارات المعنية مثل الإدارة الطبية وإدارة المدن الجامعية، وإدارة التغذية.
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