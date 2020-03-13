نيابة عن رئيس الوزراء.. وزيرة التضامن تزور منطقة الزرايب بـ 15 مايو

نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء؛ زارت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي منطقة الزرايب بمنطقة ١٥ مايو والتي تضررت جراء حالة الطقس السيئ الذي تمر به البلاد في الوقت الراهن.





وقالت القباج إن زيارة منطقة ١٥ مايو تأتي بتوصية محددة وواضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتعامل مع المناطق المضارة من الطقس وتقديم كافة أنواع الدعم والحماية السريعة والاستجابة لمطالب سكان المناطق المضارة، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات بالتعاون مع الوزراء والمحافظين.





وأضافت القباج أنها تواصلت مع وزراء التنمية المحلية والإسكان والبيئة لإيجاد حلول لهذه المشكلة ومناقشة السيناريوهات المطروحة لتكون حلولا طويلة المدي بما يوفر حماية للناس، بالتعاون مع الكنيسة المصرية والجمعيات الشريكة لينتج مجتمع صالح ومنتج ومثمر.





ولفتت القباج إلى أن السيناريوهات المطروحة تتمثل في البقاء في المنطقة أو الانتقال من المنطقة بكافة الخدمات الموجودة فيها كأماكن العبادة والتسكين والتشغيل، مشيرة إلى أن هناك انفتاحا ومرونة في أن يتم انتقال غالبية الأسر من خلال أكثر من مقترح لنقلهم.





وأشارت القباج إلى أنه سيتم توفير التعويضات اللازمة في أسرع وقت، كما سيتم صرف إعانة عاجلة، مقدمة التعازي في المفقودين واستعداد تام من الوزارة لخدمة أهالي المنطقة.