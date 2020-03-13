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أخبار البلد

الكنيسة الكاثوليكية توصى بعدم إقامة الاحتفالات والرحلات للوقاية من كورونا

الجمعة 13/مارس/2020 - 09:48 م
صدى البلد
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سامح سلام
أصدرت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، بيانا حول الأنشطة والتجمعات والمواسم الكنسية خلال الفترة المقبلة.

وجاء في نص البيان: "يمر العالم بأجمعه بأوقات صعبة على المستوى الصحى، نظرا لتفشى فيروس كورونا في عدد من البلاد وإصابة الكثير من الأشخاص وأزدياد عدد الوفيات".


وقال البيان: "لذلك فالكل مطالب بتوخى الحذر والحفاظ على التوجيهات التى تساعد على عدم انتشار المرض، فهذه مسئوليتنا جميعا".


وأضاف: "من هذا المنطلق يرى آباء السينودس البطريركي، توصية كل كنائسنا بعدم إقامة الاحتفالات والرحلات والنهضات الفصحية والتجمعات كثيفة العدد، حتى انفراج الأزمة، مع بقاء الاحتفال بالقداسات كالمعتاد، هذا الأمر ينبع من واقع مسئولية الكنيسة عن حماية أرواح الجميع".


وتابع: "ويرى آباء السينودس أن هذه الأوقات هى فرصة أكبر للعائلات، لتقوية الروابط العائلية والتأمل سويا في كلمة الله والصلاة من أجل سلام وطننا الحبيب مصر والعالم أجمع".

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