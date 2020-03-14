مدرب اتحاد جدة يوجه رسالة خاصة للاعبيه قبل مواجهة الشباب

وجه البرازيلي فابيو كاريلي، المدير الفني لفريق الكرة بنادي اتحاد جدة السعودي، رسالة للاعبي الفريق، قبل مواجهة الشباب.





ويلتقي الاتحاد بنظيره الشباب على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، الإثنين المقبل، في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.





وطالب كاريلي، لاعبي الاتحاد، بعدم الاستهانة بلاعبي الشباب، إثر فوز العميد على الليوث في مباراة الدوري بنتيجة (5-1)، مع ضرورة التكاتف وإظهار روح الفريق الواحد، من أجل استعادة نغمة الانتصارات.





يأتي ذلك في ظل الأزمة التي يعاني منها الفريق، الذي يحتل المركز الثالث عشر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والمؤهل لملحق البقاء أو الهبوط، وبفارق 6 نقاط فقط عن العدالة، صاحب المركز السادس عشر والأخير.





وتطير بعثة الاتحاد، بدون القائد كريم الأحمدي الغائب للإصابة، إلى الرياض غدًا "الأحد"، استعدادًا لملاقاة الشباب في ذهاب نصف نهائي البطولة العربية.