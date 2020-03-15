غرفة عمليات لمتابعة الإجراءات الاحترازية ضد كورونا بجامعة سوهاج

عقد اليوم الدكتور احمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج الاجتماع الاول لغرفة العمليات المشكلة بقرار من مجلس العمداء الطارئ والذي عقد يوم الخميس الماضي، وذلك لمتابعة الامراض المعدية بصفة عامة والعدوي بفيروس كرونا بصفة خاصة، في ضوء منح الرئيس عبد الفتاح السيسي اجازة للطلبة والطالبات، بحضور الدكتور مصطفي عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد سليمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إلى جانب كافة الأعضاء المشكلين في غرفة العمليات. بصفةبصفةأحمدإلىكافة





وقال الدكتور احمد عزيز أن الهدف من تشكيل تلك الغرفة وضع الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار هذه العدوى داخل المنشآت الجامعية، وبين كافة منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة تدريس ومعاونيهم، والجهاز الإداري وطلاب الجامعة، حيث تم خلال الاجتماع استعراض ما تم إنجازه خلال الأيام القليلة الماضية من أنشطة في هذا الصدد وما قامت به الإدارة العامة للشئون الاداريه، من تجهيز وتوفير كافة المطهرات والمعقمات بإدارة المخازن العامة بالجامعة والتي تكفي لتطهير وتعقيم كل المنشآت الجامعية لفترة لا تقل عن ٣ اشهر.





كما تم خلال الاجتماع وضع جدول لضمان تواجد الإدارة الطبية المركزية بكافة مباني المدن الجامعية وفي جميع الكليات في مقري الحرم الجامعي القديم والجديد.





كما تم التأكيد علي تحديد مواصفات حالات الاشتباه بالاصابة بفيروس كورونا، هذا وتم الاتفاق علي قيام اساتذة الأمراض الصدرية، ومدير وحدة مكافحة العدوى بتدريب أطباء الإدارة الطبية عليها،حتي لا تحدث بلبلة بين الطلاب، ويتم بدقة متابعة جميع الطلاب للتفرقة بين الاصابه بالإنفلونزا العادية الشائعة الحدوث في مثل هذا الجو، وبين اي حالة يشتبه بإصابتها بفيروس كورونا مع تحديد الآليات والإجراءات الواجب اتخاذها فور الشك في اصابه أي حاله، من عزلها وتوجيهها الي المستشفى المحدد للاحاله بالمحافظة ( المستشفي التعليمي)،واخطار مديرية الشئون الصحية بذلك وقت الحاجة.





وفي نهاية الاجتماع ناقش رئيس الجامعة مع عمداء الكليات التصور لوضع خطه إدارة أزمات يمكن تطبيقها حالة الحاجة الي الايقاف القسري للدراسة بعد الاجازة التي منحها رئيس الجمهورية، وذلك بالاستعاضة عن المحاضرات بالتدريس الالكتروني ونظام الفيديو كونفرنس، ووضع خطة بديله للتدريس العملي والإكلينيكي، حتي تكون الجامعة علي اهبه الاستعداد لكافة الاحتمالات، هذا وقد انهي الاجتماع أيضا بالموافقة علي تحديد خط اتصالات ساخن علي مدار الساعة يتم من خلاله الابلاغ باي حاله طارئة او مشكوك بها.